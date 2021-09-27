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"خيرية الأفلاج" تناقش تحويل قسم "الأرامل والمطلقات" لجمعية خاصة

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خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية العادية وغير العادية

عقدت الجمعية العمومية في جمعية الأفلاج الخيرية، أمس، الاجتماع السنوي للجمعية العمومية العادية وغير العادية، حيث ناقش اجتماع "الجمعية غير العادية" تحويل قسم الأرامل والمطلقات إلى جمعية مستقلة ومخاطبة الوزارة في ذلك.

وجرى خلال اجتماع "الجمعية العادية" الذي حضره مدير مركز التنمية الاجتماعية معجب الكبرى ورئيس مجلس الإدارة بخيرية الأفلاج عبدالرحمن بن عبدالله أبو دجين، مناقشة موازنة الجمعية لعام 2020 واعتماد الموازنة التقديرية للجمعية لعام 2021، واعتماد الخطة التشغيلية للعام الحالي.

كما استعرض الاجتماع أهم منجزات الجمعية لعام 2020، حيث نوّه الجميع بالبرامج التطويرية التي تقدّمها لتحقيق الاستدامة المالية للجمعية، وتم في نهاية الاجتماع تفويض مجلس الإدارة على منح العضوية الشرفية لمن لهم جهود في مسيرة الجمعية.

يُذكر أن جمعية الأفلاج الخيرية ترعى نحو 740 أسرة مستفيدة من خدمات الجمعية من ضمنها 400 من المطلقات والأرامل وعلى ذلك حرصت الجمعية على أن يكون للمطلقات والأرامل جمعية مستقلة تقدم لهم الخدمات، حيث أبدت خيرية الأفلاج استعدادها لرعاية جمعية الأرامل والمطلقات حتى تقوم؛ بهدف التوسع وتخصيص الخدمات المقدمة للمستفيدين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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