محافظ الغربية يتفقد مدارس سمنود وطنطا استعدادًا للعام الدراسي الجديد

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أطمئن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الاثنين، على جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد، والذي يبدء في التاسع من أكتوبر المقبل، وذلك عقب الجولة التي قام بها، صباح اليوم، تفقد خلالها عدد من المدارس بمركزي طنطا وسمنود للتأكد من جاهزيتها وتوفير كل الإمكانيات بها من أجل توفير سبل الراحة لجميع الطلاب والقائمين على منظومة التعليم، وذلك بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم.

شملت الجولة تفقد مدرسة أم المؤمنين الثانوية، عمر بن الخطاب الابتدائية، الأحمدية الثانوية العسكرية «الرائد محمد إبراهيم الخولي»، مدرسة بدر السنيطي الثانوية المشتركة، المدرسة الرسمية الدولية، السادات الثانوية بسمنود والعزيزية الابتدائية.

وتابع المحافظ أثناء جولته تدريب المعلمين على إستخدام السبورة الذكية، تجهيز الفصول، صيانة الملاعب، وانتظام الدراسة بالمدرسة الرسمية الدولية والتي بدأت الدراسة بها منتصف هذا الشهر.

ووجه محافظ الغربية هيئة الأبنية التعليمية ومديرية التربية والتعليم بسرعة الإنتهاء من أعمال الصيانة الجارية في بعض المدارس، كما وجه مديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع مديرية الصحة لسرعة الإنتهاء من إعطاء اللقاح لكافة العاملين بالمدارس.

وشدد الدكتور طارق رحمي على أهمية تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمدارس حرصا على سلامة الطلاب، وتوفير مناخ ملائم للطلاب وظهور المدارس بأبهى صورة خلال سير العملية التعليمية، مؤكدا أن المحافظة قدمت كافة أوجه الدعم للارتقاء بمستوى التعليم حيث شهدت الغربية خلال الأعوام السابقة طفرة في قطاع التعليم بشكل غير مسبوق من خلال بناء وتشيد ورفع كفاءة ٤٠٠ مدرسة و٦٣١٦ بتكلفة ٢.١ مليار جنيه.

من جانبه، أوضح المهندس ناصر حسن أن إجمالي عدد المدارس الجاهزة لاستقبال الطلاب خلال هذا العام يبلغ 2529 مدرسة، تم المرور عليها من قبل هيئة الأبنية التعليمية وإعداد تقرير منفصل عن كل مدرسة، حيث تم الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة لجميع المباني المدرسية بجانب تجهيز 22 مدرسة جديدة بقوة 319 فصل دراسي لافتتاحها ودخولها الخدمة لهذا العام، كما تم تزويد المدارس بالأثاث المدرسى اللازم بمبلغ 6 مليون جنيه بعدد 3800 مقعد للمراحل المختلفة بجانب تزويد المدارس المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمية بمركز زفتى بتجهيزات إضافية بإجمالي 11.6 مليون جنيه بخلاف الإنشاءات.

رافق المحافظ خلال جولته الأستاذ عادل داوود رئيس حي أول طنطا، الأستاذ محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، الأستاذ إسلام النجار رئيس مدينة سمنود