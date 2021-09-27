محافظ أسوان يشهد إحتفال الجامعة لحصولها على جائزة التايمز البريطانية للجامعات للعام الثالث

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شهد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الاثنين، احتفال جامعة أسوان لحصولها على جائزة التايمز البريطاني للجامعات للعام الثالث على التوالي والمركز الأول على الجامعات المصرية بالتصنيف لعام 2022، وكذا تصنيف الجامعة ضمن أفضل 500 جامعة على مستوي العالم في الفئة من 401 إلى 500، وذلك بحضور الدكتور أيمن عثمان، القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور عطا الله حشاد، رئيس فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وأيضًا القيادات الأمنية والجامعية والإعلامية والصحفية.

وفى مستهل كلمته، وجه المحافظ التحية والتقدير لفقيد الوطن المشير محمد حسين طنطاوى والذى كان صاحب قرار استقلال وإنشاء جامعة أسوان في عام 2012، داعيًا الحضور للوقوف دقيقة حداد على روح الفقيد أبن مصر وأسوان، كما قدم اللواء أشرف عطية التهنئة لجامعة أسوان بمناسبة هذا التفوق العلمي الغير مسبوق، موجهًا الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى والذى أعطى تكليفات واضحة بالإستعانة بالجامعات لتكون بيت خبرة واستشاري في مختلف قطاعات العمل العام، وأيضًا المشروعات الجارية التي تقودها القيادة السياسية والحكومة من أجل بناء وعمران الجمهورية الجديدة.

وطالب محافظ أسوان بضرورة قيام عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بشرح وتعريف الطلاب خلال العام الدراسي الجديد بما تشهده مصر من إنجازات هائلة يقودها الرئيس السيسي في كل المجالات والمشروعات التنموية والاستثمارية، وكذا ما تشهده محافظة أسوان من مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتحويل القرى إلى نموذج الريف الأوربي، بجانب إنشاء المدن الجديدة والبنية التحتية والطرق والمحاور والكبارى وغيرها، مؤكداً على التعاون والشراكة القائمة بين المحافظة والجامعة والأكاديمية العربية حيث نعمل دائمًا على دعم جامعة أسوان بتقديم كل التسهيلات وإزالة أي معوقات للقيام بدورها التنموى والمجتمعى، ولاسيما أننا لدينا طموح كبير في إستكمال مسيرة العمل لتحسين مستوى معيشة المواطنين، وبأن تكون الجامعة قبلة للطلاب الأفارقة.

من جانبه، وجه الدكتور أيمن عثمان شكره لمحافظ أسوان لدعمه المستمر للجامعة والمستشفى الجامعى للنهوض بالمنظومة الطبية بها والتي كان أخرها إهداء المحافظ لـ 13 حضانة لقسم المبتسرين بالمستشفى، و١١ جهاز تنفس صناعي، و٤ أجهزة سباب، بالإضافة إلى المشتملات والمستلزمات الطبية الأخرى، وفى نهاية اللقاء تبادل محافظ أسوان والقائم بأعمال رئيس الجامعة الدروع للتأكيد على روح التعاون بين الجانبين.