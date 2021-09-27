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وزيرة التخطيط تربط محافظة الغربية بمنظومة البنية المعلوماتية (تفاصيل)

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وزيرة التخطيط تربط محافظة الغربية بمنظومة البنية المعلوماتية (تفاصيل) وزيرة التخطيط تربط محافظة الغربية بمنظومة البنية المعلوماتية (تفاصيل)

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زار مسؤولو المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية محافظة الغربية، لربط المحافظة بمنظومة البنية المعلوماتية، وإتاحة خريطة الأساس الخاصة بالمحافظة، وذلك في إطار مواصلة جهود ربط مراكز البنية المعلوماتية المكانية مع وحدات البنية المعلوماتية المكانية الفرعية بالمحافظات.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في بيان، الإثنين، أن الوزارة تقوم بربط مراكز البنية المعلوماتية المكانية مع وحدات البنية المعلوماتية المكانية الفرعية بالمحافظات بهدف تعظيم الاستفادة من مخرجات المشروع داخل المحافظات عن طريق إطلاق المنصة الجغرافية للبيانات المكانية والتي من خلالها يتم إتاحة خرائط الأساس الموحدة والتكامل مع بيانات المحافظات المكانية المختلفة.

وأضافت السعيد أن الربط بالمنظومة يساعد المحافظات على بناء تطبيقات متخصصة وبوابة جغرافية عن أنشطة المحافظة، وكذا إعداد مؤشرات الأداء التي تخدم متخذي القرار على المستويات التخطيطية المختلفة وبما يخدم الخطط التنموية للدولة، مشيرة إلى أن المرحلة الأولي للربط والتكامل مع المحافظات تتم على مستوى ١٤ محافظة، وقد تم الانتهاء من ربط محافظتي القاهرة والقليوبية، إلى جانب ربط محافظة الغربية، ومن المتوقع الانتهاء من باقي المحافظات خلال عام ٢٠٢٢.

وشملت زيارة وفد وزارة التخطيط لمحافظة الغربية لقاء د. أحمد عطا، نائب المحافظ، حيث تم استعراض المنظومة وأوجه الاستفادة منها، إلى جانب أوجه التعاون من إدخال بيانات المحافظه المكانية وتكاملها مع المنظومات الخاصة بالمحافظة.

المصرى اليوم

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