رئيس الوزراء العراقي: مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان في العراق ليست مهمة سهلة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، إن مواجهة انتهاكات حقوق الانسان في العراق ليست مهمة سهلة.

وأضاف في تغريدة على حسابه في تويتر، إن «أربعينية الإمام الحسين هي أبرز احتجاج إنساني ممتد عبر التاريخ على انتهاكات حقوق الإنسان، مضيفا أنها هذه مناسبة للتأكيد بأن مواجهة مثل هذه الانتهاكات في العراق على امتداد المراحل ليست مهمة سهلة، ولا تتم بالنيات الحسنة فقط.

وأشار رئيس الوزراء العراقي، إلى أن منهج التغيير الحقيقي يجب أن يبدأ من فلسفة التعاطي مع الناس في كل مؤسسات الدولة، وخصوصًا الأمنية والعسكرية وإعادة تأهيل بعض المحققين

وأكد أن الشعب العراقي زرع قيم العدالة والتسامح والتضحية عبر التاريخ، ولا بد أن يحصد الكرامة. الديمقراطية خیار العراقيين وهم يستحقون ما يليق بهم.

وتابع: «کعراقيين أن نعترف بكل شجاعة بالأخطاء عندما تحصل، وأن نواجهها ونعالج تداعياتها ونحاسب مرتكبيها، وندخل مادة حقوق الإنسان في كل المناهج الدراسية لترسيخها في النفوس والعقول وجعلها معبرًا إلى المستقبل.»