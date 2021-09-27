رئيس «شباب النواب»: مقدرات الوطن فى أيدى قيادة أمينة

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قال النائب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الدولة المصرية في أيدي قيادة وطنية أمينة ترفض المساس بمقدرات وممتلكات الشعب المصري، وتحافظ على حقوقه التاريخية في مياة النيل .

و اضاف ان رئيس الجمهورية بعث عدد من الرسائل الهامة خلال افتتاحه محطة مياه مصرف بحر البقر، منها مواجهة التعديات على نهر النيل بكل قوة وحسم، وتأكيده على عدم المساس بحصتنا في مياة النيل .

واشار «حسين» إلى اهمية قرار الرئيس السيسي، بقطع ووقف كل اشكال الدعم الذي تقدمه الحكومة لأي «متعدي» على أراضي الدولة الزراعية أو الترع أو المصارف، واضاف ان التعدي على الاراضي الراعية يحرم مصر من الارض الزراعية الخصبة التي تساهم في تأمين الأمن الفذائي مؤكدا ان ذلك القرار إلى جانب ازالة التعديات سيحافظ على الرقعة الزراعية والمصارف المائية .

وأكد أن افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التي تعد الأضخم من نوعها على مستوي العالم بتكلفة حوالي 20 مليار جنيه وبطاقة انتاجية 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثياً، سيحافظ على صحة المواطنين من مخاطر التلوث التي كان يتسبب فيها مصرف البحر البقر .

و تابع رئيس لجنة الشباب، ان الانجازات التي يحققها الرئيس عبدالفتاح السيسي غير مسبوقة، حيث لا يمر يوم إلا وتوجد انجاز جديد على ارض مصر، وهو ما يؤكد اننا بالفعل نعيش في عصر الجمهورية الجديدة التي تقوم على أساس الحياة الكريمة وتذليل كافة المشكلات التي تواجه المواطنين .

و كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد افتتح اليوم الإثنين محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، والتي تعد الأضخم من نوعها على مستوى العالم بتكلفة حوالي 20 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثيا سيتم نقلها إلى أراضي شمال سيناء لتساهمى في استصلاح 400 ألف فدان في إطار المشروع القومي لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة