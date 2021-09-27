وزارة التعليم: تطعيم 18% من المعلمين حصلوا على جرعتي لقاح كورونا

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تقريرًا رقميًا بشأن أعمال تطعيم العاملين بالتربية والتعليم بلقاح كورونا، مؤكدة أنه يبلغ إجمالي عدد العاملين بالتعليم 1607705، وإجمالي من حصل على جرعتي لقاح كورونا 286066 بنسبة 18%، بينما بلغ إجمالي عدد من حصل على جرعة واحدة من لقاح كورونا حتى الآن 541024 بنسبة 34%.

وعن أعداد الحاصلين على لقاح كورونا من العاملين في كل محافظة كالتالي:

القاهرة : إجمالي العاملين 150662، الحاصلين على جرعتين 33749 بنسبة 22% ، والحاصلين على جرعة واحدة 34350 بنسبة 23%

والجيزة : اجمالي العاملين 97252 ، عدد الحاصلين على جرعتين 15102 بنسبة 16% ، والحاصلين على جرعة واحدة 19203 بنسبة 20%

والمنوفية : إجمالي العاملين 77681 ، الخاصلين على جرعتين 10824 بنسبة 14% ، والحاصلين على جرعة واحدة 15871 لنسبة 20%

والشرقية : اجمالي العاملين 157445 ، الحاصلين على جرعتين 39703 بنسبة 25% ، والحاصلين على جرعة واحدة 60939 بنسبة 39%

ومطروح اجمالي العاملين 8313، عدد الحاصلين على الجرعتين 520 بنسبة 6% ، والحاصلين على جرعة واحدة 1067 بنسبة 13%

والغربية : اجمالي العاملين 83003 ، عدد الحاصلين على جرعتين 18525 بنسبة 22% ، والحاصلين على جرعة واحدة 30557 بنسبة 37%

والإسكندرية : اجمالي العاملين 73290 ، عدد الحاصلين على جرعتين 13729 بنسبة 19% ، والحاصلين على جرعة واحدة 27603 بنسبة 38%

والبحيرة : اجمالي العاملين 84271 ، عدد الحاصلين على جرعتين 4813 بنسبة 6% ، والحاصلين على جرعة واحدة 24116 بنسبة 29%

وكفر الشيخ : اجمالي العاملين 59612 ، عدد الحاصلين على جرعتين 3202 بنسبة 5% ، والحاصلين على جرعة واحدة 21700 بنسبة 36%

والوادي الجديد : اجمالي العاملين 15722 ، عدد الحاصلين على جرعتين 9292 بنسبة 59% ، والحاصلين على جرعة واحدة 2999 بنسبة 19%

ودمياط : اجمالي العاملين 35160 ، عدد الحاصلين على جرعتين 6186 بنسبة 18% ، والحاصلين على جرعة واحدة 13488 بنسبة 38%

وبورسعيد :اجمالي العاملين 16497 ، عدد الحاصلين على جرعتين 6281 بنسبة 38% ، والحاصلين على جرعة واحدة 4777 بنسبة 29%

وشمال سيناء : اجمالي العاملين 18242 ، عدد الحاصلين على جرعتين 2458 بنسبة 13% ، والحاصلين على جرعة واحدة 9719 بنسبة 53%

وجنوب سيناء : اجمالي العاملين 4898 ، عدد الحاصلين على جرعتين 1668 بنسبة 34% ، والحاصلين على جرعة واحدة 2532 بنسبة 52%

والاسماعيلية : اجمالي العاملين 26145 ، عدد الحاصلين على جرعتين 3782 بنسبة 14% ، والحاصلين على جرعة واحدة 8012 بنسبة 31%

والفيوم : اجمالي العاملين 47782 ، عدد الحاصلين على جرعتين 9487 بنسبة 20% ، والحاصلين على جرعة واحدة 15622 بنسبة 33%

والدقهلية : اجمالي العاملين 125561 ، عدد الحاصلين على جرعتين 31746 بنسبة 25% ، والحاصلين على جرعة واحدة 56798 بنسبة 45%

وقنا : اجمالي العاملين 61081 ، عدد الحاصلين على جرعتين 13384 بنسبة 22% ، والحاصلين على جرعة واحدة 26816 بنسبة 44%

والاقصر : اجمالي العاملين 20617 ، عدد الحاصلين على جرعتين 1816 بنسبة 10% ، والحاصلين على جرعة واحدة 3320 بنسبة 16%

وأسيوط : اجمالي العاملين 74642 ، عدد الحاصلين على جرعتين 6271 بنسبة 8% ، والحاصلين على جرعة واحدة 27779 بنسبة 37%

واسوان : اجمالي العاملين 29784 ، عدد الحاصلين على جرعتين 3096 بنسبة 10% ، والحاصلين على جرعة واحدة 10081 بنسبة 34%

والسويس : اجمالي العاملين 12985 ، عدد الحاصلين على جرعتين 1314 بنسبة 10% ، والحاصلين على جرعة واحدة 5498 بنسبة 42%

والقليوبية : اجمالي العاملين 87072 ، عدد الحاصلين على جرعتين 10077 بنسبة 12% ، والحاصلين على جرعة واحدة 23914 بنسبة 27%

والبحر الاحمر : اجمالي العاملين 8191 ، عدد الحاصلين على جرعتين 2384 بنسبة 29% ، والحاصلين على جرعة واحدة 2941 بنسبة 36%

وبني سويف : اجمالي العاملين 48815 ، عدد الحاصلين على جرعتين 5062 بنسبة 10% ، والحاصلين على جرعة واحدة 8909 بنسبة 18%

والمنيا : اجمالي العاملين 100000 ، عدد الحاصلين على جرعتين 10520 بنسبة 11% ، والحاصلين على جرعة واحدة 32143 بنسبة 32%

وسوهاج : اجمالي العاملين 82982 ، عدد الحاصلين على جرعتين 21075 بنسبة 25% ، والحاصلين على جرعة واحدة 50270 بنسبة 61%