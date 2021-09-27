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«صحة الشرقية» تواصل فاعليات الأسبوع الثاني لحملة «معًا نطمئن.. سجل الآن»

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«صحة الشرقية» تواصل فاعليات الأسبوع الثاني لحملة «معًا نطمئن.. سجل الآن» «صحة الشرقية» تواصل فاعليات الأسبوع الثاني لحملة «معًا نطمئن.. سجل الآن»

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أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن فعاليات الأسبوع الثاني من حملة «معا نطمئن.. سجل الآن» لتشجيع المواطنين على التسجيل وسرعة تلقي لقاح كورونا في نفس اليوم، مستمرة على مدار الساعة منذ صباح اليوم الإثنين، والباصات منتشرة وتجوب الميادين والشوارع الرئيسية، ومواقف السيارات وغيرها، بمختلف أنحاء محافظة الشرقية.

وأوضح وكيل الوزارة أن المحافظة شهدت إقبالاً كبيرًا من المواطنين على مختلف الباصات التي توفيرها ضمن فعاليات الحملة والبالغ عددهم ١١ باص، تم توزيعها على جميع مراكز ومدن المحافظة، خلال الـ٦ أيام الماضية، مع التنبيه على الفرق الطبية بالإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التسجيل والتطعيم، وسرعة إنهاء كافة الإجراءات بسهولة، تيسيراً على المواطنين، وذلك بمكان تواجد الباصات الخاصة بتسجيل المواطنين.

وأضاف أن فرق التواصل المجتمعي بالمديرية، والإدارات الصحية بالمحافظة، تقوم بحملات التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين، والتأكيد على أهمية تلقي اللقاح لحماية أنفسهم وذويهم والمجتمع من خطر الإصابة بفيروس كورونا، والرد على جميع استفسارات المواطنين وتساؤلاتهم حول اللقاحات، بالإضافة إلى المشاركة في عملية تسجيل المواطنين على الموقع الإلكتروني، من خلال أجهزة «التابلت» لتلقي اللقاح، نظراً للإقبال على الباصات المشاركة في الحملة، مؤكدًا أن المواطنين الذين سجلوا على الموقع سابقًا ولم تصلهم رسالة نصية يمكنهم التوجه إلى الحملة للحصول على رسالة فورية بموعد تلقي اللقاح، لافتا إلى أن الحملة مستمرة وستجوب مختلف الأماكن العامة والميادين وأماكن التجمعات ومواقف المواصلات العامة ومحطات القطارات، مؤكدا أنه تم تخصيص مراكز الشباب، والنوادي الرياضية، وتجهيزها بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، لتلقي المواطنين اللقاح في نفس اليوم فور التسجيل بالحملة، بالإضافة إلى مركز ديوان المديرية بالزقازيق، وذلك لمنع التزاحم بمراكز تلقي اللقاح بمختلف أنحاء محافظة الشرقية.

وأشار إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفاً أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح المستجد (كوفيد١٩).

المصرى اليوم

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