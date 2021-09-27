حمو بيكا يثير الجدل: زوجتي أهدتني سلسلة ثمنها 130 ألف جنيه

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أثار مطرب المهرجانات حمو بيكا الجدل بمجموعة من التصريحات التي أدلى بها خلال حلوله ضيفًا في برنامج الترابيزة، المُذاع عبر قناة الشمس، حيث قال إن زوجته أهدته سلسلة يبلغ ثمنها 130 ألف جنيه، وأن أحد أصدقائه أهداه سلسلة أخرى باهظة الثمن، مشيرًا إلى أنه يحب ارتداء الحلي الذهبية بكثرة.

وأضاف أنه دفع 5 آلاف جنيه في سهرة، بأحد أماكن السهر الموجودة في مصر، وهذا هو أكثر مبلغ دفعه بسهرة، وأهدى رضا البحراوي خاتمًا عليه رمز الأسد، وآخر عليه تاج، مشيرًا إلى أنه شخصية بتؤمن بوجود الحسد، لأنه مذكور في القرآن.

كان حمو بيكا قد أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحاته الأخيرة، بأنه أفضل مغني مهرجانات في مصر، وأنه أفضل من محمد رمضان في الغناء، وأن أعماله الغنائية تحقق مشاهدات أعلى عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.