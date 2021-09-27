أخبار عاجلة

"رويترز": مسؤول بحزب الله أبلغ قاضي تحقيق انفجار مرفأ بيروت بأن الحزب سيزيحه عن التحقيق -
مصر تُحرِّك صفقة الأسرى بين "حماس" وإسرائيل" وتسلمهما معايير مبدئية للتبادل -
عم ماهر اقدم بتاع فول في شارع الجيش شغال بقاله ٥٠ سنه والساندوتش ب ٣ جنيه -
المقاولون العرب يواجه البنك الأهلي فى أولى وديات معسكر الاسكندرية -
برنامج تاهيلي لعبد الرحمن مجدي فى الأسماعيلي -
نجم الوداد يصل القاهرة خلال ساعات لإنهاء انتقاله إلى بيراميدز -
مواجهة تحبس الأنفاس.. 5 معارك ثنائية تشعل صراع ليفربول ومانشستر سيتي -
قد يسبب كوارث.. تعرف على الدول المتضررة من إعصار شاهين (بث مباشر) -
«معلومات الوزراء»: مصر تحقق مرتبة مرتفعة في مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية لعام 2021 -
"الجبير" يستقبل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الغذاء والدواء" تحذّر من مكياج يحتوي على نسبة عالية من الرصاص والزرنيخ

Print
أكدت أن التعرض لنسب عالية من هذه المواد قد يتسبب في مخاطر صحية

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتجي مكياج "أحمر خدود"، لاحتوائهما على نسبة عالية من مادتي الرصاص والزرنيخ تجاوزت الحد المسموح به كشوائب في لائحة متطلبات السلامة لمستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم (SFDA.CO/GSO 1943:2016)، مشيرة إلى التعرض لنسب عالية من هذه المواد قد يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك.

وأوضحت "الهيئة" أن المنتج الأول يحمل اسم "أحمر خدود Nitrq Beauty 4 colors blusher 01" بتاريخ صلاحية 06/2024، فيما يحمل المنتج الثاني اسم "أحمر خدود مطفي سينمائي Nitrq Beauty Matt Touch 6 colors matt blusher 01" بتاريخ صلاحية 10/2024، من إنتاج مصنع (Shinuo Cosmetics Co.,Ltd).

وأشارت "الغذاء والدواء" إلى أن التعرض لمستويات عالية من الرصاص قد يسبب الإصابة بفقر الدم وارتفاع الضغط وأمراض الكلى وأمراض الأعصاب، في حين يؤدي التعرض لفترات طويلة من معدن الزرنيخ إلى تراكمه في الجلد والشعر والأظافر، ويمكن أن يؤدي إلى التهاب الجلد وفرط التصبغ وفقدان الشهية، وأعراض أشد خطورة كلما زادت فترة التعرض ونصحت "الهيئة" المستهلكين بعدم استخدام المنتجين المعلن عنهما، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منهما، مشددةً على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج.

وتتخذ "الهيئة" الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتجات من الأسواق ومنع دخولها واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصر تُحرِّك صفقة الأسرى بين "حماس" وإسرائيل" وتسلمهما معايير مبدئية للتبادل

مصر تُحرِّك صفقة الأسرى بين "حماس" وإسرائيل" وتسلمهما معايير مبدئية للتبادل

"الجبير" يستقبل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية

"الجبير" يستقبل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية

"الإمارات المركزي" يصدر توجيهات جديدة لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال

"الإمارات المركزي" يصدر توجيهات جديدة لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال

من المستشفى.. نقيب الفنانين الكويتيين: الشاب السعودي بريء

من المستشفى.. نقيب الفنانين الكويتيين: الشاب السعودي بريء