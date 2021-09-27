سجل في 1xBet وابدأ في الكسب اليوم

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يسعد الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز بالفعل من الجولات الأولى بنتائج مثيرة للاهتمام وغير متوقعة إلى حد ما. إذا كنت لا ترغب فقط في مشاهدة المواجهات المختلفة ولكن أيضًا لكسب المال منها، فقم بالتسجيل في 1xBet. أنشأت هذه الشركة الظروف المثلى لكل مستخدم.

كسب المال هنا سهل وعلى المواجهة بمشاركة “إيفرتون”. في الصيف، خضع الفريق للكثير من التغييرات المثيرة للاهتمام سواء في التكوين أو على جسر التدريب. تعد هذه التغيرات بداية جيدة للحملة.

إذا تحدثنا عن صفقاتهم الصيفية، فإن العديد من الانتقالات تبدو غريبة للغاية. على سبيل المثال، انتقال سولومون روندون.

من الواضح أن النادي حصل على المهاجم مجانًا ولديه خبرة باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز. ومع ذلك، فهو بالفعل في الثلاثينيات من عمره وفي المواسم القليلة الماضية - لعب بعيدًا عن بطولات الدوري الكبرى. ومع ذلك، من الواضح أن روندون تم تكليفه بدور المهاجم الاحتياطي. سيكون كالفرت لوين بالتأكيد الشخص الرئيسي. لقد حقق الموسم الماضي رائعًا وبدأ الحملة الحالية بشكل جيد وتمكن من التفوق.

في 1xBet، يمكنك الآن تنبأ ما يتوقعه النادي خلال الموسم. من الواضح أن "إيفرتون" سوف يسعى جاهداً لاقتحام المنافسة الأوروبية ولكن هل سيكون هناك ما يكفي من القوة والخبرة في التكوين لهذا الهدف؟ أيضًا، يجب ألا ننسى أنه خلال الأشهر القليلة الماضية تمكن العديد من المنافسين المباشرين من الانضمام بشكل كبير. هل سيتعامل فريق رافا بينيتيز مع مثل هذا الضغط؟ الإجابة على هذا السؤال ستكون فقط في ملعب كرة القدم.

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العمل الجماعي الجيد للاعبين. بفضل ذلك، لا يوجد أخطاء عمليًا في أفعالهم. نتيجة لذلك، يمكن للمنافسين الاعتماد فقط على مهاراتهم الخاصة التي لا تكفي دائمًا للتسبب في مشاكل "الايريسك". ليس اختيارًا سيئًا للاعبين في كل جولة. هناك العديد من النجوم في الفريق: ريتشارليسون, هامز, بيكفورد, دين, أندريه جوميز - هذه مجرد مجموعة صغيرة من أفضل اللاعبين أداءً حقًا. بوجود مثل هؤلاء اللاعبين في التشكيلة من السهل دائمًا الاعتماد على نتيجة إيجابية لكل مباراة تقريبًا. خبرة المدرب. يعمل بينيتز في إنجلترا لفترة طويلة جدًا ويفهم تمامًا جميع ميزات البطولة المحلية. فرقه مستعدة بشكل تكتيكي تمامًا وهم مستعدون جسديًا لتقديم أفضل ما لديهم بنسبة 100٪.

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