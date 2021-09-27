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صاحبة مشروع العلاج بالفن تنصح الأمهات بإفساح المجال لأبنائهم للتعبير

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صاحبة مشروع العلاج بالفن تنصح الأمهات بإفساح المجال لأبنائهم للتعبير صاحبة مشروع العلاج بالفن تنصح الأمهات بإفساح المجال لأبنائهم للتعبير

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استضافت الإعلامية ياسمين نور الدين، في برنامجها «جروب الماميز» المذاع على فضائية مدرستنا، سمر صبري أخصائي العلاج بالفن.

وتحدثت سمر صبري في جروب الماميز عن مشروعها الفني الذي يدعو لاستخدام الفن والرسم لصنع منتجات تعكس التراث، الذي أطلقت عليه اسم «سينا».

وقالت سمر صبري إن اسم سينا يعبر عن حبها لهذه المنطقة المحببة من أرض التي تشعر أثناء تواجدها بها بالسلام والاطمئنان النفسي.

وأوضحت أخصائي العلاج بالفن، أنها تستهدف علاج الأمراض ومساعدة الأطفال في التعبير عن مشاعرهم بالرسم والشخبطة.

سمر صبري هي خريجة إعلام، غيرت مجرى حياتها بعد وفاة ابنة خالتها بمرض السرطان، وقررت مساعدة غيرها من خلال أعمال الخير وتوفير أجواء الراحة بالنسبة لهم.

وأشارت سمر صبري في جروب الماميز، إلى أن العلاج بالفن مؤثر جدا في الأطفال ويمنحهم فرصة للتعبير، ونصحت الأمهات بضرورة فتح المجال أمام أبنائهن.

ونوهت في جروب الماميز إلى أن العديد من المشاكل النفسية عند الأطفال تظهر في الرسم واختيارهم للألوان، لذا يجب ترك مساحة التعبير المناسبة لهم.

المصرى اليوم

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