«نقيب المحامين» يصدر قرارا بشأن التأمين الصحى للأعضاء

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أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، إيضاح لأعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين بشأن مشروع العلاج، وأهاب باالمحامين عدم التعامل إلاَّ مع المستشفيات والمراكز الطبية المتعاقد معها حفاظًا على حقوقهم.

وجاء بنص الإيضاح: «لاحظنا لجوء كثير من الزملاء إلى مستشفيات غير متعاقد معها في مشروع العلاج، وذلك يعرض طلباتهم للرفض، لأن القواعد تنص على عدم اللجوء إلى مستشفيات غير متعاقد معها إلاَّ في الحالات الطارئة التي يفقد فيها المريض حرية الاختيار، فإن لم يثبت ذلك يرفض الطلب طبقًا لقواعد مشروع العلاج، وإذا تحقق الشرط لايصرف سوى 50% فقط من القيمة، ومن ثم يكون الزميل خاسرًا في الحالتين.

وأضاف: «وأهيب بالزملاء والزميلات عدم التعامل إلا مع المستشفيات والمراكز الطبية المتعاقد معها حفاظًا على حقوقهم، مع أطيب تمنياتى للجميع بالشفاء والصحة».