أخبار عاجلة

"رويترز": مسؤول بحزب الله أبلغ قاضي تحقيق انفجار مرفأ بيروت بأن الحزب سيزيحه عن التحقيق -
مصر تُحرِّك صفقة الأسرى بين "حماس" وإسرائيل" وتسلمهما معايير مبدئية للتبادل -
عم ماهر اقدم بتاع فول في شارع الجيش شغال بقاله ٥٠ سنه والساندوتش ب ٣ جنيه -
المقاولون العرب يواجه البنك الأهلي فى أولى وديات معسكر الاسكندرية -
برنامج تاهيلي لعبد الرحمن مجدي فى الأسماعيلي -
نجم الوداد يصل القاهرة خلال ساعات لإنهاء انتقاله إلى بيراميدز -
مواجهة تحبس الأنفاس.. 5 معارك ثنائية تشعل صراع ليفربول ومانشستر سيتي -
قد يسبب كوارث.. تعرف على الدول المتضررة من إعصار شاهين (بث مباشر) -
«معلومات الوزراء»: مصر تحقق مرتبة مرتفعة في مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية لعام 2021 -
"الجبير" يستقبل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«نقيب المحامين» يصدر قرارا بشأن التأمين الصحى للأعضاء

Print
«نقيب المحامين» يصدر قرارا بشأن التأمين الصحى للأعضاء «نقيب المحامين» يصدر قرارا بشأن التأمين الصحى للأعضاء

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، إيضاح لأعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين بشأن مشروع العلاج، وأهاب باالمحامين عدم التعامل إلاَّ مع المستشفيات والمراكز الطبية المتعاقد معها حفاظًا على حقوقهم.

وجاء بنص الإيضاح: «لاحظنا لجوء كثير من الزملاء إلى مستشفيات غير متعاقد معها في مشروع العلاج، وذلك يعرض طلباتهم للرفض، لأن القواعد تنص على عدم اللجوء إلى مستشفيات غير متعاقد معها إلاَّ في الحالات الطارئة التي يفقد فيها المريض حرية الاختيار، فإن لم يثبت ذلك يرفض الطلب طبقًا لقواعد مشروع العلاج، وإذا تحقق الشرط لايصرف سوى 50% فقط من القيمة، ومن ثم يكون الزميل خاسرًا في الحالتين.

وأضاف: «وأهيب بالزملاء والزميلات عدم التعامل إلا مع المستشفيات والمراكز الطبية المتعاقد معها حفاظًا على حقوقهم، مع أطيب تمنياتى للجميع بالشفاء والصحة».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
استجابة لما نشرته «المصري اليوم» حول بيع «حيوانات نادرة» بسوق الجمعة.. الحكومة تغلق السوق نهائيا

استجابة لما نشرته «المصري اليوم» حول بيع «حيوانات نادرة» بسوق الجمعة.. الحكومة تغلق السوق نهائيا

أبرزها تشريعات الضرائب والجمارك والرسوم.. تعرف على اختصاصات لجنة الخطة والموازنة بالنواب

أبرزها تشريعات الضرائب والجمارك والرسوم.. تعرف على اختصاصات لجنة الخطة والموازنة بالنواب

بعد انتخاب الهنيدي رئيسا لها .. تعرف على اختصاصات اللجنة التشريعية بالبرلمان

بعد انتخاب الهنيدي رئيسا لها .. تعرف على اختصاصات اللجنة التشريعية بالبرلمان

الزمالك يسافر الى كينيا على ثلاث مراحل

الزمالك يسافر الى كينيا على ثلاث مراحل