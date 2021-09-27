قبل التحقيق معها في أكتوبر المقبل.. «تسلا» تقدّم حل مؤقت لمشاكل القيادة الذاتية في سيارتها

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واجه نظام الطيار الآلي أو ما يعرف بالقيادة الذاتية، التابع لشركة السيارات الأمريكية «تسلا» العديد من المشاكل، خلال الأسابيع الماضية، بعدما تعرضت سياراتها، المعتمدة على القيادة الذاتية، إلى حوادث سير تجاوز عددها 12 حادث.

لذا بات النظام مصدرًا للقلق لركاب السيارة مؤخرًا، من هنا قررت الشركة إطلاق خاصية جديدة في سياراتها طراز «3» والطراز «Y»، ترتكز على اكتشاف الأضواء التي تطلقها السيارات بالشوارع لتحذير «تسلا» أثناء استعمال الطيار الآلي.

وتقول شركة صناعة السيارات إن النظام الجديد المساعد للطيار الآلي، بإمكانه اكتشاف أضواء الطوارئ وإبطاء السيارة، لكن يعمل ذلك النظام فقط خلال ساعات الليل، وذلك لمساعدة السيارة في السير بآمان خلال ساعات الظلام، وتتابع الشركة: «إذا اكتشف (Model3/ModelY) أضواء من سيارة طوارئ عند استخدام الطيار الآلي في الليل على الطرق السريعة، فسيتم تقليل سرعة القيادة تلقائيًا وتعرض شاشة اللمس رسالة تخبرك بضرورة التباطؤ».

واستكملت: «ستسمع أيضًا رنينًا وترى تذكيرًا لإبقاء يديك على عجلة القيادة، وعندما يمر الضوء أو يتوقف عن الظهور، يستأنف الطيار الآلي سرعتك، وبدلاً من ذلك، يمكنك النقر على دواسة السرعة لاستئناف سرعة القيادة»، ويضيف صناع السيارة تحذير هام: «لا تعتمد على الخاصية الجديدة في تحديد وجود سيارات أمامك، قد لا يكتشف الطراز (Model3/ModelY) الأضواء في بعض الأحيان، لذا ضع عينيك على مسار القيادة وكن دائمًا على استعداد لإتخاذ إجراءات فورية».

تجدر الإشارة إلى أنه تمت إضافة هذه الوظيفة فقط، بعد أن أطلقت الإدارة الوطنية الأمريكية للسلامة المرورية على الطرق السريعة، تحقيقًا في حوادث تحطم سيارات «تسلا» واصطدامها في سيارات الشرطة والإطفاء، ورغم أن الشركة أطلقت الخاصية ليتم تطبيقها خلال ساعات الليل إلا أن أغلب الحوادث بالسيارة تقع في ساعات النهار والمساء.

وتعتبر تلك المحاولة في تحسين وتطوير نظام القيادة الذاتية، لم يتم الاستفادة منها جيدًا على الطرق السريعة، كما لم تكشف الشركة إلى أي مدى سيتم ترجمة السيارة للأضواء الخارجة من المركبات المقابلة وكيف سيتم تفريقها عن الأضواء في الشوارع. وذكر الموقع المتخصص في السيارات «caranddriver» من المعتقد أن هذا التحديث يتعلق بمحاولة «تسلا» تقديم بعض سلوكيات القيادة الآلية للمساعدة في استعمال النظام وتحقيق إمكانات «القيادة الذاتية الكاملة».

وكان نتج عن نظام الطيار الآلي في سيارة «تسلا» حوادث سير، وبالعودة إلى الوراء لأسابيع، تجد حادث سير شهير لسيارة تسلا «ذاتية القيادة»، حيث اصطدمت السيارة طراز 3 من إنتاج عام 2019 بسيارة للشرطة الأمريكية في ولاية فلوريدا، وأعلمت سائقة السيارة، الشرطة بأنها كانت تستخدم نظام السائق الآلي (نظام مساعدة السائق المتقدم من تسلا).

وأسفر عن الحادث تحطم وخسائر بسيارة الشرطة، لكن لم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات أو وفيات، ووفقاً لبيان صادر عن دورية الشرطة في ولاية فلوريدا، وقت وقوع الحادث أشير إلى أن ما حدث هو «توقف شرطي لمساعدة سائق تعطلت سيارته على جانب الطريق السريع في قاطعة أورلاندو، حيث خرج الضابط من سيارته المتوقفة، في الوقت الذي اصطدمت فيه سيارة تسلا بسيارتي الشرطة والسيارة الأخرى المعطلة».

وعلى الفور أخطرت الشرطة، شركة «تسلا» والإدارة الوطنية للمرور والسلامة على الطرق السريعة الأمريكية بالحادث، وفقًا لما ذكرته شبكة «CNBC» الإخبارية، ويأتي الحادث وسط تدقيق فيدرالي لأنظمة مساعدة السائق المتقدمة في «تسلا»، حيث فتحت الإدارة الوطنية للمرور تحقيقًا في نظام السائق الآلي من شركة «تسلا» بعد أن علمت أن النظام كان قد أدى إلى سلسلة من الحوادث.

وبعد الكشف عن التحقيق، طلب 2 من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، ريتشارد بلومنتال من ولاية كونيتيكت، وإد ماركي من ولاية ماساتشوستس، من لجنة التجارة الفيدرالية التحقيق في مزاعم «تسلا» حول قدراتها في القيادة الذاتية والقيادة الذاتية الكاملة، ولا تزال نجاح التطور التكنولوجي الذي طرحته «تسلا» بسياراتها مصدرا للقلق بعد زيادة أعداد الحوادث.

وهو ما قاد إلى تركيز فائق من قبل السائقين عند استخدام ذلك النظام، حرصًا منهم على سلامتهم والمارة بالشوارع، وعلى «تسلا» إثبات تحسن النظام بسياراتها ليسمح لها بالاستمرار في نظام السيارات ذاتية القيادة أو إثبات عدم فاعليته بشكل سليم وآمن والتوقف عن تزويد السيارات به، وتقول الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة الأمريكية، إنه لابد أن ترسل «تسلا» بيانات ومعلومات حول النظام لتستكمل الإدارة تحقيقاتها.

وتطلب إدارة المرور الأمريكية تقديم قائمة بكل سيارات «تسلا» المجهزة بتقنية القيادة الذاتية للشركة، بما في ذلك إصدارات الأجهزة والبرامج التي تستخدمها السيارة، بالإضافة إلى معلومات عن كل حادث تحطم ناتج عن استعمال النظام، وطلبت تفاصيل دقيقة عن حدود تشغيل النظام أو إلى أي مدى يتحكم في السيارة، مثل زاوية التوجيه القصوى ومعدلات التسارع والكبح القصوى.

وترغب الإدارة في معرفة تفاصيل حول كيفية تفاعل نظام الطيار الآلي مع السائق، بما في ذلك قائمة بالمواقف التي قد تتسبب في فصل النظام، وتفاصيل كيف ومتى يمكن للسائق تجاوز وظائف النظام ذاتي القيادة، ووفقًا للمجلة الأمريكية المتخصصة في السيارات «Car and Driver»، فإن الإدارة تركز في تحقيقها على 12 حادثا مروريا تسبب فيه النظام وآخرها اصطدام «تسلا» بسيارة الشرطة، وبدأت تحقيقها منذ أسابيع وأمام «تسلا» حتى 22 أكتوبر لتسليم تلك البيانات للتحقيق فيها.