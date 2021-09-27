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«فائق»: الفصل العنصري بحق الفلسطينيين من أسوأ الجرائم ضد الإنسانية

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«فائق»: الفصل العنصري بحق الفلسطينيين من أسوأ الجرائم ضد الإنسانية «فائق»: الفصل العنصري بحق الفلسطينيين من أسوأ الجرائم ضد الإنسانية

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أكد محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن سياسة الفصل العنصري أسوأ الجرائم ضد الإنسانية وهي نفس الجرائم التي مازال الاحتلال الإسرائيلي يمارسها اليوم بحق الشعب الفلسطيني.

وقال فائق، خلال الندوة الافتراضية التي نظمتها أمس، المنظمة العربية لحقوق الإنسان لتقييم الأوضاع وتلمس سبل العمل لدعم حقوق الشعب الفلسطيني بعد 20 عاماً على المؤتمر العالمي الثالث لمكافحة العنصرية «ديربان- جنوب أفريقيا- سبتمبر 2001»، إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان تحتفل بالمؤتمر بمناسبة مرور 20 عاماً على انعقاده بالتوازي مع المؤتمر الحكومي، حيث المنظمة لعبت دوراً في غاية الأهمية، مجضيفا مؤتمر ديربان كان مكسباً للقضية الفلسطنية، والعنصرية مازالت موجودة في كل شيء والجميع يعاني منها سواء دولاً أو أفراد.

وتابع فائق «اعتداءات 11 سبتمبر خطفت الأضواء من مؤتمر ديربان ونتائجه وصارت الأمور في عكس الاتجاه».

وواصل «النقطة القاتلة في إسرائيل الآن هي ممارستها الفصل العنصر العصري، قائلا «إسرائيل مازالت تنتهج في قوانينها في سياسة الفصل العنصري من خلال الجدار العازل، والذي أدانته العديد من المؤسسات الأممية والدولية المعنية، إضافة إلى سياسة تهويد الأرض الفلسطينية التي مازالت تمارسها إسرائيل بقوة بحق الأشقاء في فلسطين».

وطالب فائق القوى الفلسطينية بتوحيد جهود والكف عن الانقسام قائلا «لا أحد يستطيع يزايد على الشعب الفلسطيني منذ 48 ولكن واضح أن المقاومة سوف تستمر باستمرار الاحتلال».

وأضاف «لن يكون هناك حل سياسي طالما أن الشعب الفلسطيني منقسما شعباً وأرضاً، نتمنى أن نرى الشعب الفلسطيني شعباً واحداً وأرضاً واحدة».

المصرى اليوم

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