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طلائع الجيش: لم نحسم صفقة عمر جابر..ورحيل ثلاثي الفريق في يد الادارة

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طلائع الجيش: لم نحسم صفقة عمر جابر..ورحيل ثلاثي الفريق في يد الادارة طلائع الجيش: لم نحسم صفقة عمر جابر..ورحيل ثلاثي الفريق في يد الادارة

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أكد العميد أحمد المهدي، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، أنه ناديه لم يحسم حتى الأن بشكل رسمي التعاقد مع عمر جابر، ظهير أيمن نادي بيراميدز.

وقال أحمد المهدي، في تصريحات تلفزيونية :"لم نحسم حتى الان التعاقد مع عمر جابر، بشكل رسمي حيث مازال يتبقى بعض الأمور والمواقف المتعلقة بالصفقة"، مشيرًا:"نبحث عن تدعيم الفريق بصفقات جديدة قبل غلق باب الانتقالات الصيفية".

وأشار :"انضمام الثلاثي مهند لاشين، أحمد سمير، الحارس محمد بسام، لمعسكر الوطني، يعد انجازًا كبيرًا للفريق، وشرف لنا ان يتواجد هؤلاء اللاعبين في المنتخب".

وأوضح :"اللاعبون الثلاثة، لديهم عروضًا من أندية كبيرة في الدوري الممتاز، ورحيلهم من عدمه، هو حق أصيل لرئيس النادي ومجلس الادارة".

المصرى اليوم

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