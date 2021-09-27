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مدرب يكشف عدد اللاعبين المستبعدين عقب ودية ليبيريا

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مدرب المنتخب يكشف عدد اللاعبين المستبعدين عقب ودية ليبيريا مدرب يكشف عدد اللاعبين المستبعدين عقب ودية ليبيريا

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استقر البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب ، على استبعاد 7 لاعبين من القائمة المبدئية للمنتخب، والتى سبق أن تم الإعلان عنها أمس الأول، وذلك عقب خوض مباراة ليبيريا الودية المقرر لها الخميس المقبل، والتى تأتى ضمن استعدادات لمواجهتى ليبيا فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022.
ووفقا لضياء السيد، مدرب المنتخب، فإن القائمة النهائية ستعلن يوم 1 أكتوبر المقبل والتى تتضمن أسماء اللاعبين المحترفين.


وأكد «السيد» أن مجموعة اللاعبين الذين سيتم اختيارهم فى القائمة النهائية سيكونون هم الأكثر جاهزية، سواء بدنيًا أو فنيًا، بصرف النظر عن أسماء أو أندية هؤلاء اللاعبين، خصوصا أن هذه المرحلة تحتاج للاعب مقاتل يقدر اسم مصر جيدا.

المصرى اليوم

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