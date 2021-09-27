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رياح نشطة وانفخاض للحرارة على شرق ووسط المملكة

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رياح نشطة وانفخاض للحرارة على شرق ووسط المملكة رياح نشطة وانفخاض للحرارة على شرق ووسط المملكة
سجلت مكة المكرمة والمدينة المنورة أعلى درجات الحرارة في المملكة اليوم بواقع 40 درجة مئوية، في حين سجلت السودة أقل درجة بـ 22.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار تأثير الرياح النشطة المصحوبة بأنخفاض في درجات الحرارة وتدني في مدى الرؤية الافقية على أجزاء من شرق ووسط المملكة. كما يستمر نشاط الرياح السطحية على الأجزاء الساحلية من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة، في حين تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.


الوطن السعودية

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