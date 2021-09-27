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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 11369 نقطة

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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11369 نقطة مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 11369 نقطة
بتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11369 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسية اليوم مرتفعًا 16.23 نقطة ليقفل عند مستوى 11369.09 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة، أكثر من 230 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 57 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 128 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات سابك للمغذيات الزراعية، ووقت اللياقة، وكيان السعودية، وسبكيم العالمية، والإعادة السعودية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات شاكر، والوطنية، وشمس، والصادرات، وعذيب للاتصالات، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.66% و4.30%.
فيما كانت أسهم شركات كيان السعودية، وإعمار، والتصنيع، ودار الأركان، وبترو رابغ الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات كيان السعودية، وسابك, والتصنيع، وإعمار، وسبكيم العالمية الأكثر نشاطًا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 1020.82 نقطة ليقفل عند مستوى 23923.37 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 150 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 900 ألف سهم تقاسمتها 3984 صفقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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