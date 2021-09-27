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"الصحة العالمية" تبدأ تحقيقاً جديداً في منشأ "كورونا"

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"الصحة العالمية" تبدأ تحقيقاً جديداً في منشأ "كورونا" "الصحة العالمية" تبدأ تحقيقاً جديداً في منشأ "كورونا"
تعيين فريق جديد من الخبراء لإنجاز المهمة

تبدأ منظمة الصحة العالمية تحقيقاً جديداً في أصول ؛ لبحث ما إذا كان قد جاء من مختبر ووهان الصيني، بحسب ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم الاثنين.

وأوضح متحدث باسم منظمة الصحة العالمية أن أولوية الفريق الجديد يجب أن تكون الوصول إلى كل البيانات اللازمة في البلد، التي تحدثت التقارير عن ظهور الفيروس بها لأول مرة.

وأضاف أنه سيجري تعيين فريق جديد من الخبراء، بما في ذلك خبراء في كيفية انتشار الفيروسات بين البشر، وخبراء في الأمن البيولوجي، وسلامة المختبرات، وعلم الوراثة.

وبيّن المتحدث أن الباحثين سيحققون فيما إذا كان الفيروس قد تسرّب من مختبر في مدينة ووهان الصينية، في نهاية عام 2019 -وهو فرض نفته الصين، التي تريد أيضاً من منظمة الصحة العالمية فحص ما إذا كان الفيروس قد نشأ في بلد آخر.

وزار فريق من الخبراء الدوليين أرسلته منظمة الصحة العالمية ووهان في يناير الماضي، ولم يتوصل تقريرهم الذي وُضِع بالتعاون مع خبراء صينيين، إلى نتيجة نهائية حول أصل الفيروس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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