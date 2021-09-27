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خلال ورشة عمل عُقدت في العاصمة النمساوية فيينا لمدة يومين

ترأس وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية، الدكتور ماجد القصبي، اليوم، وفد منظومة التجارة في ورشة العمل التي تنظمها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "الأونسيترال"، التي عُقدت في العاصمة النمساوية فيينا، لمناقشة سياسة التجارة الداخلية والخارجية للمملكة، التي تستمر لمدة يومين.

وتستعرض الورشة، بحضور نائب الوزير الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان المطيري، مساعد وزير التجارة بدر الهداب، وعدد من مسؤولي منظومة التجارة؛ الوضع الراهن للمملكة في التجارة الداخلية والدولية، وآفاق التجارة السعودية في السنوات الثلاث المقبلة، لتكون هذه الورشة ركيزة أساسية في تعزيز سياسة منظومة التجارة الهادفة إلى تعزيز التوجه الجديد للدخول إلى قطاعات جديدة والاستفادة من خبرة "الأونسيترال" في سن قوانين التجارة الخارجية وفق أفضل الممارسات.

وتركز المناقشات على استفادة المملكة، ممثلة في منظومة التجارة، من الخبرة العريقة التي تتمتع بها لجنة "الأونسيترال" في مجال صياغة الأنظمة والقوانين التجارية، وتيسير تدفق التجارة للأسواق العالمية، إضافةً إلى تسوية المنازعات التجارية، وممارسات العقود الدولية والممارسات السائدة لتشريعات التجارة، والتجارة الإلكترونية والتحول الرقمي في الخدمات التجارية؛ من أجل تعزيز سياسة التجارة الداخلية والخارجية التي تشرف عليها وزارة التجارة والأجهزة التابعة لها، إضافةً إلى المركز الوطني للتنافسية، من خلال تطوير منظومة التجارة وتحسين بيئة الأعمال وتنافسية المملكة محلياً وعالمياً.

وتأتي هذه الزيارة على ضوء قرار مجلس الوزراء مطلع العام الماضي بالموافقة على مذكرة التعاون بين المملكة ممثلة في المركز الوطني للتنافسية مع الأمم المتحدة ممثلة في مكتب الشؤون القانونية من أجل تهيئة بيئة قانونية مواتية للتجارة والاستثمار الدوليين، إذ تعمل اللجنة منذ ما يزيد على 50 سنة في مواءمة القواعد المتعلقة بممارسة الأعمال التجارية الخارجية ومعالجة التفاوت في القوانين الوطنية التي تنظم التجارة الدولي.