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نيتفليكس تطرح البرومو التشويقي لفيلم «Don't Look Up» ()

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نيتفليكس تطرح البرومو التشويقي لفيلم «Don't Look Up» (فيديو) نيتفليكس تطرح البرومو التشويقي لفيلم «Don't Look Up» ()

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طرحت نيتفليكس الإعلان التشويقي للفيلم الكوميدى المرتقب «Don't Look Up» الذي يتناول قصة مذنب خطير يقترب من الأرض وينذر بدمارهاسيناريو وإخراج آدم مكاى، وهو عن قصة ديفيد سيروتا وآدم مكاى، والذى يلعب بطولته ليوناردو دى كابريو، جينيفر لورانس، روب مورجان، جوناه هيل، مارك رايلانس، تايلر بيرى، تيموثى شالاميه، رون بيرلمان، أريانا جراندى، سكوت ميسكودى، هيميش باتيل، ميلانى لينسكى، مايكل تشيكليس، تومير سيسلى، بصحبة كيت بلانشيت وميريل ستريب.

الفيلم صمم له الديكور كلايتون هارتلى، والأزياء سوزان ماتيسون، موسيقى نيكولاس بريتيل، والأحداث تدور حول خريجة علم الفلك «كيت ديابسكى» -النجمة جنيفر لورانس- وأستاذها «د.راندال»- النجم ليوناردو دى كابريو اللذين يقومان باكتشاف خطير لمذنب يدور داخل النظام الشمسى، والمشكلة أنه على مسار تصادم مباشر مع الكرة الأرضية، والمشكلة الأخرى يبدو أنه لا أحد يهتم.

ويتضح لهما أن تحذير البشرية من مذنب بحجم جبل إيفرست سيدمر الكوكب هي حقيقة من الصعب استيعابها، وبمساعدة «د.أوجليتروف» -النجم روب مورجان ينطلق كل من «كيت» و«راندال» بجولة إعلامية تنقلهما من مكتب الرئيسة «أورلين»- النجمة ميريل ستريب- التي لا تهتم بالأمر، وابنها المختل نفسياً ورئيس العاملين بالبيت الأبيض «جيسون»- النجم جوناه هيل- وصولاً إلى موجات برنامج The Daily Rip، وهو برنامج صباحى مثير يستضيفه كل من «برى»- النجمة كيت بلانشيت- و«جاك» -النجم تايلر بيرى- ومع ٦ أشهر متبقية على اصطدام المذنب بالأرض، نكتشف أن إدارة دورة إخبارية على مدار الساعة، وجذب اهتمام الجماهير المهووسة بوسائل التواصل الاجتماعى قبل فوات الأوان هي مسألة فكاهية بشكل صادم، فما يحتاجونه ليجعلوا العالم ينظر لأعلى يعد مهمة صعبة.

فيلم «Don’t Look Up» من تأليف وإخراج المخرج الحاصل على جائزة الأوسكار آدم مكاى- مخرج فيلم «The Big Short»- ويشارك في البطولة كل من مارك رايلانس، رون بيرلمان، تيموثى شالاميه، أريانا جراندى، سكوت ميسكودى، هيميش باتيل، ميلانى لينسكى، مايكل تشيكليس، وتومير سيسلى، ويجرى عرض الفيلم على شبكة نيتفليكس في 24 ديسمبر المقبل.

المصرى اليوم

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