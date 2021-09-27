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النيابة تحقق في شكوى ماكرون ضد عرض صورته بملابس السباحة .. و«الإليزيه» يلتزم الصمت

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النيابة تحقق في شكوى ماكرون ضد عرض صورته بملابس السباحة .. و«الإليزيه» يلتزم الصمت النيابة تحقق في شكوى ماكرون ضد عرض صورته بملابس السباحة .. و«الإليزيه» يلتزم الصمت

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قالت وسائل إعلام فرنسية اليوم إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته تقدما بشكوى قانونية بعد عرض صورة له في معرض بباريس وهو يتزلج على مرتديا زي السباحة في عطلته، حسبما أفادت إذاعة مونت كارلو اليوم الاثنين، حيث تولت النيابة العامة التحقيق في الشكوى التي تضررت من انتهاك الخصوصية.

وأشارت التقارير إلى أن مصور مشاهير أقام عرضا أمام قصر الإليزيه لمدة 15 يوما، عرض فيه صورا لرؤساء فرنسا خلال عطلاتهم، وكانت صورة ماكرون وزوجته بين المواد المعروضة.

وقالت إذاعة أوروبا 1 إن معرض «رؤساء الجمهورية في أماكن عطلاتهم» أُقيم في ساحة فنية قرب قصر الإليزيه، المقر الرسمي للرئاسة الفرنسية في وسط باريس.

وأضافت أن شكوى انتهاك الخصوصية قدمت ضد أحد المصورين، ورفض قصر الاليزيه، التعليق على التقارير.

في حين نقلت وكالة «فرانس برس» عن مكتب المدعي العام في باريس أمس إنه جرى فتح تحقيق في قضية «انتهاك الخصوصية» بعد الكشف عن صورة الرئيس إيمانويل ماكرون وهو يرتدي ملابس السباحة، حيث قالت النيابة إن «التحقيق جار» دون ذكر الأسباب الدقيقة لهذا التحقيق أو الأشخاص المستهدفين.

المصرى اليوم

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