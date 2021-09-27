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رئيس جامعة كفرالشيخ يعلن تسهيلات جديدة لتطعيم الطلاب ضد كورونا

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رئيس جامعة كفرالشيخ يعلن تسهيلات جديدة لتطعيم الطلاب ضد كورونا رئيس جامعة كفرالشيخ يعلن تسهيلات جديدة لتطعيم الطلاب ضد كورونا

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أعلن الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ اليوم الإثنين إضافة خانة «طالب جامعي» على موقع تطعيمات وزارة الصحة والسكان، وذلك في ضوء تسريع عملية التطعيمات لطلاب الجامعات قبل بداية العام الدراسي الجديد المقرر له السبت الموافق 9 أكتوبر تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية.

وأشار رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبدالرازق دسوقي أن ذلك القرار صُدر بالاتفاق بين الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

وأكد د. دسوقي إن الطالب الذي سيختار خانة «طالب جامعي» عند التسجيل للحصول على اللقاح، ستصله رسالة خلال 72 ساعة للتوجه لأقرب مركز من محل سكنه، مضيفًا أنه سيتم مركزيًا إضافة هذه الأعداد إلى الأعداد التي يتم تطعيمها بالجامعات.

وحث رئيس جامعة كفرالشيخ الطلاب على سرعة تلقى اللقاح قبل بدء العام الدراسي الجديد حفاظًا على سلامتهم وسلامة أسرهم كما ووجه عمداء الكليات بنشر وتعميم هذه القواعد على صفحات الكليات الرسمية.

المصرى اليوم

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