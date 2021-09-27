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الصين تنشر النسخة العربية من كتاب للرئيس شي.. والمحتوى يناقش المصير الإنساني

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الصين تنشر النسخة العربية من كتاب للرئيس شي.. والمحتوى يناقش المصير الإنساني الصين تنشر النسخة العربية من كتاب للرئيس شي.. والمحتوى يناقش المصير الإنساني

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نشرت دار النشر المركزية الصينية للتأليف والترجمة كتابا باللغة العربية يضم خطابات ومقالات الرئيس الصيني شي جين بينج حول بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية.

وتضم النسخة العربية التي ترجمها معهد تاريخ ووثائق الحزب التابع للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، 85 من خطابات ومقالات الرئيس شي، والذي يتولى منصب الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، حسبما أفادت صحيفة الشعب الصينية في تقرير لها اليوم.

وقال التقرير إن هذه النسخة والنسخ الإنجليزية والفرنسية واليابانية والروسية التي نشرت في وقت سابق، ذات أهمية كبيرة في مساعدة القراء الأجانب على إدراك مفهوم بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية، وفهم فكر شي جين بينغ حول الدبلوماسية وسياسة الصين الخارجية بشكل أفضل.

يذكر أن شي دعا في كلمته التي ألقاها عبر رابط في المناقشة العامة للدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى تعزيز تعزيز التضامن الاحترام المتبادل والتعاون المربح للجميع في إدارة العلاقات الدولية«، قائلا :»نحن بحاجة إلى الدفاع عن السلام والتنمية والإنصاف والعدالة والديمقراطية والحرية، وهي قيم مشتركة للإنسانية، ورفض ممارسة تشكيل دوائر صغيرة أو ألعاب محصلتها صفر.

وأكد أن الصين لم تغز البلدان الأخرى أو تتنمر عليها، ولن تفعل ذلك، ولن تسعى إلى الهيمنة، لافتا إلى إن الصين دائما ما تبني السلام العالمي، وتساهم في تحقيق التنمية العالمية، وتدافع عن النظام الدولي، وتوفر المنافع العامة.

المصرى اليوم

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