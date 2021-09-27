«بيطري الغربيه»: تطعيم 240 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إن إجمالى ماتم تحصينه حتى اليوم الاثنين، 240 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع على مستوى المحافظة.

وأشار مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إلى أن المستهدف تحصينه على مستوي المحافظة 266الف حيوان، وأنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لإنجاح الحملة، لافتا إلى أن حملات الطب البيطرى تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء.