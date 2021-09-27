«الشيوخ يستعد لبدء دور الانعقاد الأسبوع المقبل بتشديد الإجراءات الإحترازية

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تشهد اروقة مجلس الشيوخ حالة من الحراك استعدادا لبدء دور الانعقاد الثانى الاسبوع المقبل، والمقرر بدء جلساته الثلاثاء 5 اكتوبر ،شمل تجديد القاعة الرئيسية الخاصة بعقد الجلسات واجراء عدد من اعمال الصيانة ، واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ووضع علامات إرشادية لتذكير الأعضاء والعاملين بأهمية ارتداء الكمامة الطبية وتعقيم اليدين، للوقاية من الإصابة بالفيروس..

و حددت اللائحة الداخلية لـ «الشيوخ» اجراءات الجلسة الاولى لكل دور انعقاد ونصت المادة 168 من اللائحة على «يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله في تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها. ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للدولة». .

كما يجرى المجلس انتخابات اللجان النوعية في بداية درو الانعقاد طبقا للائحة الداخلية التي نصت في المادة 40 على ان «يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.

ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقًا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التي التزمها مكتب المجلس في هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة«

و نصت المادة 41 على ان «تنتخب كلُّ لجنة، في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

وتقدم الترشيحات كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس. وتجرى الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان.

وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المترشحين بالتزكية.

ويُعلن رئيسُ المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم في اختصاصات اللجنة «