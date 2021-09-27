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المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنية لسباك بتهمة «الاتجار بالمخدرات»

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المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنية لسباك بتهمة «الاتجار بالمخدرات» المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنية لسباك بتهمة «الاتجار بالمخدرات»

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قضت محكمة جنايات القاهرة ،برئاسة المستشار عبدالسلام يونس، بمعاقبة سباك بالسجن المشدد 6سنوات وتغريمة مائه ألف جنية ،في اتهامه بالاتجار في المخدرات بمصر القديمة.

كانت النيابة أحالت المتهم لمحكمة الجنايات بعد أن وجهت له تهمة الاتجار في المواد المخدرة.

وأفادت التحقيقات أن المتهم أحرز جوهر الهيروين المخدر بقصد الإتجار.

البداية وردت معلومات لمباحث القديمة بقيام المتهم بالاتجار في المخدرات وأفادت التحريات صحة ماورد من معلومات وتم إستصدار أذن من النيابة العامة، وألقى القبض على المتهم وعثر بحوزته على 27تذكرة هيروين أعدها لتوزيعها على عملائه من مدمنى المخدرات.

المصرى اليوم

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