بسبب تسرب غاز البوتاجاز.. إصابة 5 من أسرة واحدة في إحتراق شقة بسوهاج

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أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة بحروق من الدرجات المختلفة على إثر حريق نشب في شقتهم، بسبب تسرب غاز البوتاجاز بدائرة مركز أخميم في شرق محافظة سوهاج.

تلقى اللواء محمد شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا بالحريق من مأمور مركز شرطة أخميم، فانتقل اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، وضباط مباحث المديرية، وقوات الحماية المدنية، وسيارات الإطفاء، وجرى السيطرة على الحريق وإخمادة، وتبين من المعاينة والفحص للرائد إبراهيم صقر رئيس مباحث مركز أخميم، ومعاونه النقيب محمد عماد الكشكي، نشوب الحريق في شقة بالطابق الثالث بمنزل ملك كريم. م. ع «42 سنة- سائق» ويقيم بذات الناحية، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده.

ونتج عن الحريق إصابة: مالك الشقة بحروق نارية من الدرجة الثانية بالكتفين بنسبة 15%، وزوجته «33 سنة- ربة منزل» بحروق نارية من الدرجة الثانية بالذراعين بنسبة 10%، ونجله أحمد «17 سنة- طالب» بحروق نارية من الدرجة الثانية باليد اليسري والوجه بنسبة 12%، وشقيقه علاء «29 سنة- عامل» بحروق نارية من الدرجة الثالثة باليدين والوجه بنسبة 90%، وشقيقه محسن «38 سنة- عامل» بحروق نارية من الدرجة الثالثة باليدين والوجه بنسبة 25%، ويقيمون بذات الناحية، وذلك أثناء مشاركتهم فـي إخماد النيران، وتم نقل الأول إلى المستشفى المركزي، والثانية والثالث إلى مستشفى سوهاج العام، والرابع والخامس إلى مستشفي سوهاج الجامعي، ورجح مالك الشقة أن يكون سبب الحريق تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز فـي وجود مصدر حراري، وأضاف بإحتراق محتويات الشقة بالكامل ونفى الشبهة الجنائية، وتحرر بالحريق المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.