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تامر حسني: سعيد بردود الأفعال التى صاحبت حفلي في الإسكندرية

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تامر حسني: سعيد بردود الأفعال التى صاحبت حفلي في الإسكندرية تامر حسني: سعيد بردود الأفعال التى صاحبت حفلي في الإسكندرية

لاقتراحات اماكن الخروج

عبر النجم تامر حسن عن سعادته بردود الأفعال التي صاحبت إحياءه حفلين متتاليين في الإسكندرية، بحضور جماهيرى كبير، مشيرا إلى امتنانه لكل من ساهم في خروج الحفلين بهذا الشكل المبهر في يومين متتاليين تحت شعار «كامل العدد»، إذ حرص جمهوره على التواجد بحفل تخرج كلية تجارة جامعة الإسكندرية، وقبلها آداب جامعة الإسكندرية، وحرص الجمهور على التفاعل مع أغنياته على مدار أكثر من ساعتين.

واعتبر حفليّ تامر حسنى الأكبر عددا في تاريخ محافظة الإسكندرية، والتى يعتز بالغناء فيها والظهور بشكل جديد ومبتكر على غرار حفلات الموسيقى العالمية.

ووجه تامر حسنى شكره للجمهور الذي أشاد بالحفلين، مشيرا إلى أن ٢٠٢١ وش الخير عليه في السينما أيضا، حيث حقق بفيلمه «مش أنا» نجاجا كبيرا ووصلت إيراداته إلى نصف مليار جنيه.

المصرى اليوم

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