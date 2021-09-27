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فصل التيار الكهربائي عن بعض مناطق مدينة بني سويف الأربعاء المقبل

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فصل التيار الكهربائي عن بعض مناطق مدينة بني سويف الأربعاء المقبل فصل التيار الكهربائي عن بعض مناطق مدينة بني سويف الأربعاء المقبل

أعلن قطاع كهرباء بنى سويف،أنه من المقرر فصل التيار الكهربائي عن مناطق ( ميدان الزراعيين،الحميات،شارع المؤسسة) بمدينة بني سويف وذلك يوم الأربعاء المقبل 29 سبتمبر الجاري«من الساعة 7 صباحا وحتى الساعة 12 ظهراً»،نظرا لإجراء أعمال صيانة بمغذي المخبز الآلي الذي يخدم تلك المناطق.

وإذ يتقدم القطاع بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة في هذا المرفق الحيوي، مناشداً المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

المصرى اليوم

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