حملات مكثفة لإزالة الإشغالات المخالفة والتصدي لمحاولات البناء العشوائي بالشرقية

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كثفت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن الشرقية، حملات اليومية لرفع الإشغالات المخالفة من الشوارع والطرق العامة، لإيجاد السيولة المرورية بالشوارع أمام حركة السيارات وعبور المواطنين ،فضلاً عن تنفيذ الإزالات الفورية في المهد لمحاولات البناء العشوائي على الأراضى الزراعية ،وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي هذا الإطار شنت الأجهزة التنفيذية بحى أول الزقازيق، بالإشتراك مع قسم الإشغالات وشرطة المرافق، حملة لرفع الإشغالات بشارع النقراشى وأمام القصر الأبيض، وميدان عرابى وميدان التحرير ،وشارع البوسطة وشارع مولد النبي، والحلقة وكوبرى ابو عميره، وشارع الجلاء وشارع فاروق، لتحقيق الإنضباط بشوارع وميادين الحى.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، وقسمى الإزالات والإشغالات بفك شدة خشبية لسقف لبناء مخالف، خلف كوبري فريسكا ببندر بلبيس على مساحة ٩٠ متر، كما تم إزالة تعدي على حرم الطريق عبارة عن تلتوار بطول ٨ متر وبارتفاع ٦٠ سم وبعرض ٣ متر أمام محلات الساحة الشعبية بمدينة بلبيس، وتمت الازالة في المهد إزالة كلية وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي سياق متصل قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، بشن حملة لرفع الإشغالات بشوارع المدينة، وأسفرت عن رفع ٧٩ حالة إشغال مخالف، وضبط ٤٢ حالة إشغال متنوعة ،حفاظاً على انضباط الشارع ولتحقيق السيولة المرورية، كما تم تحرير محضر ضد أحد أصحاب المقاهي المخالفه ومصادرة ٦ شيش حفاظاً على سلامة المواطنين.

وقامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ههيا، بالتنسيق مع رئيس قسم رخص المحلات ومسؤلى الإشغالات، بالمرور على الإعلانات غير المرخصة وتم رفع ١٥ إعلان مخالف وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ونفذت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة منيا القمح، وقسمى الإشغالات والإزالات وشرطة المرافق برئاسة المركز ،حملة لرفع الإشغالات أسفرت جهودها عن ضبط ٤٥ حالة إشغال، ورفع ٦٣ حالة إشغال أخر مخالف متمثلين في كراسي وترابيزات وباعة جائلين وحواجز حديدية وخشبية ،كما تم تحرير ٧ محاضر اشغال مخالف وتم، إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

فيما واصل الجهاز التنفيذي بمجلس مدينة القنايات، العمل ليل نهار لإعادة الإنضباط لشوارع المدينة، وشن حملات موسعة لرفع الإشغالات ،أسفرت عن رفع ٦٥ حالة إشغال من أمام المحال التجارية والطرق العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.