★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت خدمة «إن تورست» الصحفية الروسية المتخصصة في الشأن السياحي، أن حجم الحجوزات السياحية الروسية إلى المنتجعات المصرية وصل إلى فبراير ومارس المقبلين 2022، وأن عمليات شراء الجولات لمصر يشهد نشاطًا كبيراً وبخاصة أثناء عطلات شهر نوفمبر المقبل ورأس السنة الجديدة ومواعيد الإجازات المدرسية في أكتوبر ونوفمبر وبنسبة 100-150% وانه يمكن وصف الطلب على مصر من الروس بأنه مرتفع ونشط بشكل عالٍ.

بدورها، أشارت Tez Tour أحد أكبر منظم للرحلات السياحية في روسيا، إلى أن حجوزاتها وصلت إلى فبراير، وأن هنك زيادة تدريجية في عدد الطلبات لتواريخ رأس السنة الجديدة بشكل ملحوظ. «وانها انتهت من تسجيل الحجوزات الخاصة بشهر نوفمبر.

من جانبها، أكدت شركة TUI Russia ارتفاع الطلب على الوجهة المصرية، مشيرة إلى أن هناك تطبيقات من المسافرين حتى في فبراير ومارس 2022.

وقالت: «في كثير من النواحي، يتم تحفيز الطلب من خلال الحجز المبكر»، حيث يقوم السياح بحجز الجولات السياحية بقيامه بدفع دفعة أولى تصل إلى 3 آلاف روبل ويحصل من خلالها على خصومات من الفنادق تصل إلى 50٪، «

وعن الأسعار أشارت تيز تور إلى أن هناك الآن ارتفاعًا نشطًا في أسعار الإقامة في الفنادق المصرية، وهو في رأيهم متوقع تمامًا بعد استئناف الرحلات المباشرة مع المنتجعات، حيث يعد السوق الروسي أحد الأسواق الرئيسية لهذا البلد، خاصة لمنطقة شرم الشيخ.

وبخاصة أن «أسعار النقل الجوي لم تتغير بشكل ملحوظ، على الرغم من الزيادة الأخيرة والسابقة في عدد الرحلات. إذا قارنا الأسعار في السوق، يمكننا أن نرى أن تكلفة تذكرة الطيران كجزء من مجموعة كاملة من الخدمات هي ضعفين وأن استئناف برامج رحلات الطيران العارض سيقود مصر إلى سياسة التسعير التي تتوافق مع هذا الاتجاه .

لاحظت Tez Tour أنه في رأيهم، فإن أسعار الرحلات مبالغ فيها بنحو 1.5-2 مرات وانه يمكن للسائح الروسي حجز جولة لمدة أسبوع مع الإقامة في فندق أربع نجوم مقابل 37.3 ألف روبل للشخص الواحد.

اما فيما يخص الرحلات إلى شرم الشيخ لمدة أسبوع في TUI Russia في 28 سبتمبر إلى فندق ثلاث نجوم مع وجبات شاملة لشخصين ستكلف 67.5 ألف روبل، فندق أربع نجوم- من 78.5 ألف، خمس نجوم- من 80، 3000 روبل. في الغردقة، في ظل نفس الظروف، تبدأ الجولات من 72 ألف روبل.

كما ورد في Anex Tour، فإن سعر جولة لمدة سبع ليالٍ من موسكو يبدأ من 102 ألف روبل لشخصين مع تسجيل وصول في فندق شامل خمس نجوم في النصف الأول من أكتوبر برحلة طيران مصر. تبدأ جولة لمدة تسع ليالٍ مع رحلة طيران Azur إلى فندق خمس نجوم شامل كليًا بسعر 126000 روبل لشخصين مع المغادرة في 3 أكتوبر.