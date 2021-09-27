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حسام حسن يسعى لحل أزمة الهجوم في الاتحاد السكندري

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حسام حسن يسعى لحل أزمة الهجوم في الاتحاد السكندري حسام حسن يسعى لحل أزمة الهجوم في الاتحاد السكندري

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يبحث حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، عن تدعيم الفريق بمهاجم مميز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويبحث حسام حسن عن حلول لتدعيم خط الهجوم، في الميركاتو الصيفي الجاري، وحل الأزمة التي يعاني منها الفريق في هذا المركز، خاصة بعد رحيل الثنائي خالد قمر والجامايكي روماريو وليامز، اللذان رحلا عن الفريق، في الميركاتو الصيفي.

ولا يمتلك زعيم الثغر بين صفوفه في خط الهجوم سوى الثنائي الغاني بنجامين بواتنج، والأنجولي كريستوفاو مابولولو، المنضمان للفريق في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

يذكر أن الاتحاد السكندري دعم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي حتى الآن بالتعاقد مع كل من محمد عبدالسلام، مدافع ، نادر رمضان، لاعب خط وسط الإسماعيلي، أحمد يحيى، حارس الإنتاج الحربي، مصطفى عفروتو، ظهير أيمن الحمام المطروحي، الغاني ساليفو مورو، أحمد عادل ميسي، جناح نادي المقاصة، والمهاجم الأنجولي مابولولو، ومحمد عبدالسلام مدافع نادي البنك الأهلي، والمهاجم الغاني بنجامين بواتنج ومحمد عبد المنصف، حارس مرمى الاتحاد السكندري.

المصرى اليوم

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