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جولة لنائب محافظ بني سويف لمتابعة مشروعات «حياة كريمة» بقرى ناصر

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جولة لنائب محافظ بني سويف لمتابعة مشروعات «حياة كريمة» بقرى ناصر جولة لنائب محافظ بني سويف لمتابعة مشروعات «حياة كريمة» بقرى ناصر

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قام محمد جبر معاون محافظ بني سويف ،بزيارة ميدانية لمركز ناصر، لمتابعة سير العمل في مشروعات «حياة كريمة»ضمن المشروع القومي لتطوير القرى،والذي يستهدف إحداث تطوير شامل بمستوى الخدمات والمرافق بتلك القرى.

وتابع معاون محافظ بني سويف سير العمل في بعض المشروعات في العديد من القطاعات الحيوية من التعليم والصرف الصحي ومياه الشرب والخدمات الجماهيرية الجاري تنفيذها بقرى (طنسا الملق،دلاص)،لافتاً إلى أن هذه الزيارتات تأتي ضمن تكليفات المحافظ «د.محمدهاني غنيم»باستمرار المتابعة الميدانية لمشروعات المبادرة والتزام الشركات المنفذة المسند إليها الأعمال،والوقوف على المعوقات أولاً بأول لسرعة تذليلها،لتسريع وتيرة العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية

حيث يجرى تنفيذ 160 مشروعا بقرى مركز ناصر منها :24 مشروعاً في الصرف الصحي،و17 للشباب والرياضة،و21 مشروعاً لتأهيل وتبطين الترع،و17 مشروعاً في مياه الشرب،و12 مجمعاً خدمياً و3 مجمعات زراعية، و7 مشروعات في قطاع الكباري ومشروعين للصحة والغاز الطبيعي ،و57 مشروعاً في قطاع التعليم«مدارس ما بين إنشاء جديد وتوسعات وتعلية وإحلال كلي وجزئي»تضيف 730 فصلاً دراسياً في مختلف مراحل التعليم ويتركز معظمها في مدارس التعليم الأساسي من ابتدائي وإعدادي بجانب الثانوي العام والفني

جدير بالذكر أنه قد تم إدراج عدد 66 قرية بمركزي ببا وناصر،في المشروع القومي لتطوير القرى على مستوى محافظات الجمهورية لإحداث تطوير شامل بمستوى الخدمات والمرافق بتلك القرى،من خلال تحسين خدمات البنية الأساسية من توافر خدمات مياه الشرب والصرف الصحي،الكهرباء،الطرق،الاهتمام بالنظافة والبيئة،تطويرمستوى الخدمة الصحية ومراكز الشباب والعمل على تحسين مستوى الدخل بتنويع مصادره،بما يسهم في تطوير المهمة الرئيسية للقرية والاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها واستثمار طبيعة ونشاط الاقتصادي القائم على الزراعة والصناعات الحرفية

المصرى اليوم

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