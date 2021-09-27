تقديراً لأمانته.. محافظ المنوفية يكرم شابا أعاد 600 ألف جنيه لصاحبها رغم ظروفه الصعبة

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كرم اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام الشاب محمود محمد أبو عاشور البالغ من العمر 31 عاماً ، وذلك لأمانته وإخلاصه ورد مبلغ مالي قدره 600 ألف جنيه لصاحبه رغم ظروفه الصعبة ، جاء ذلك بحضور الاستاذ محمد موسي نائب المحافظ ، ووالد الشاب محمود وأخوه .

هذا وقد أهدي محافظ المنوفية مكافأة مالية له ، موجهاً له الشكر تقديراً لأمانته وإخلاصه ، مشيراً أنه نموذج يحتذي به في الصدق والأمانة وإعطاء قدوة ومثل جيد للأجيال القادمة.

ومن جانبه أعرب محمود وأسرته عن سعادتهم البالغة لإستقبال محافظ المنوفية وتكريمه ومنحه مكافأة مالية نظير أمانته ، يذكر أن الشاب محمود أبو عاشور من قرية تتا وغمرين بمركز منوف ، متزوج ولديه ولدان.