أخبار عاجلة

"الجبير" يستقبل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية -
"الإمارات المركزي" يصدر توجيهات جديدة لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال -
من المستشفى.. نقيب الفنانين الكويتيين: الشاب السعودي بريء -
"إنفاذ" يشرف على 5 مزادات لعقارات بمساحات تتجاوز مليوناً و600 ألف متر مربع -
بينهم المصابين بتليف الكبد والعلاج الكيميائى.. هذه الفئات الأكثر عرضة لخطر مضاعفات كورونا -
غرق شوارع في كاليفورنيا بسبب انفجار خط للمياه -
الاهلي يبحث خوض وديتين قبل مواجهة بطل النيجر -
وكيل النقاز:«لا يوجد عرض رسمي من بيراميدز.. ونبحث عن حل يرضي جميع الأطراف» -
«جوجل كروم» يختبر ميزات جديدة من أجل تسهيل عملية تصفح الإنترنت -
80 فيلم في الدورة الخامسة لـ«الجونة السينمائي» و224 ألف دولار إجمالي الجوائز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. الوطن السعودية

جدة تحتضن فعالية دارنا عمارنا احتفالا باليوم الوطني السعودي 91

Print
جدة تحتضن فعالية دارنا عمارنا احتفالا باليوم الوطني السعودي 91 جدة تحتضن فعالية دارنا عمارنا احتفالا باليوم الوطني السعودي 91
انطلقت في مدينة جدة فعاليات "دارنا عمارنا" برعاية الجمعية لعلوم العمران وبتنظيم من شركة الديار العربية، وتضمنت الفعالية معرض "تطور البيت السعودي" الذي ركز على عرض شكل وطريقة بناء البيوت في كل منطقة من مناطق المملكة وتاريخ تطورها، من البيوت الطينية وحتى الإسمنتية ومن ثم البيوت ذات الرفاهية العالية، وأقيمت الفعالية بحضور أنس صيرفي رئيس الجمعية السعودية لعلوم العمران بجدة.

وقال نايف العطاوي الرئيس التنفيذي لشركة الديار العربية إن هذه الفعالية تأتي ضمن التعبير عن الفرحة بيومنا الوطني الحادي والتسعين ومن خلال معرض "تطور البيت السعودي" نهدف للتعريف بتاريخ العمارة في المملكة، فعلى مدى قرن من الزمن تغير شكل بناء المنازل كثيرا حتى وصلنا لشكل البيوت الحالي، والتي تناسب احتياجات الأسرة السعودية المعاصرة، وبين العطاوي أن تحول مواد بناء البيوت في المملكة إلى الإسمنت جاء بعد خطط وبرامج حكومية متعدد نجحت في النهاية بتحديث شكل العمارة وتحولها للشكل المعاصر في مختلف الحواضر والمناطق السعودية.

وتضمن المعرض بيوت الشمال التي تتسم برحابتها لاستقبال الضيوف، وكذلك البيت النجدي الذي يبنى من الطين، وله أبواب مميزة من ناحية النقوش ومصنوعة من خشب الأثل.

واحتوى المعرض أيضا على مجسمات ومعلومات حول البيوت الحجازية، التي تمتلك طابعا خاصا من حيث التأثر الواضح بالطابع الإسلامي في طرازها وتبنى من الحجارة، وكذلك ركز المعرض على بيوت المنطقة الشرقية، وتميز البيت الأحسائي منذ عصور قديمة بهندسته وبوفرة شجر النخيل واستخدام جذوعها في بناء البيت.

وكان البيت الجنوبي حاضرا في معرض "تطور البيت السعودي"، بقسميه: البيت العسيري الذي يتكون من طابقين وتأثر ببيئته ويبنى من الطين أو الحجر أو كليهما، والقسم الثاني البيت الفرساني المميز بنوافذه الملونة والزخارف الإسلامية.

وحكى المعرض قصة تحول البيت السعودي إلى مرحلة البيت الإسمنتي التي بدأت تتزايد في المملكة منذ أربعينات القرن الماضي، وحتى حدثت الطفرة في التحول إلى بيوت الإسمنت المسلح، بعد إنشاء وعمل صندوق التنمية العقارية في عام 1975، وفي فترة التسعينات برزت البيوت ذات الرفاهية العالية والتصاميم الحديثة.

وإضافة إلى ذلك أقيم خلال فعالية "دارنا عمارنا" معرضا للفنون التشكيلية، وقال نايف العطاوي الرئيس التنفيذي لشركة الديار العربية إن هذا المعرض يعبر عن جزء من تطور المملكة في الفنون على اختلافها، وهو انعكاس حقيقي لليوم الوطني الذي نعيش فرحته اليوم، بكل فخر بإنجازات وطننا.

وشارك في المعرض 14 فنانا تشكيليا وآخرون في فنون المجسمات التراثية، قدموا أعمالا لمجسمات تعكس هوية وتراث المملكة، وتخلل الفعالية لوحات فنية تشكيلية وكذلك لوحات رسمت بالنار وأخرى رسمت بالرموز والأختام.

وتضمنت فعالية "دارنا عمارنا" أيضا مجموعة من الأنشطة الأخرى كالعرضة السعودية، وفعاليات عربات الطعام وفعاليات الإضاءات الفنية والأشكال ثلاثية الأبعاد على الجدران، والتي تعكس مظاهر الاحتفال ومشاركة القطاع الخاص في اليوم الوطني السعودي 91.


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
"نسيم البحر 13".. انطلاق المناورة السعودية - الباكستانية في كراتشي

"نسيم البحر 13".. انطلاق المناورة السعودية - الباكستانية في كراتشي

الزمالك يطير إلى السعودية غداً لبدء تحدي كأس العالم للأندية

الزمالك يطير إلى السعودية غداً لبدء تحدي كأس العالم للأندية

«عربية النواب» تدين هجمات «الحوثي» على الأراضى السعودية

«عربية النواب» تدين هجمات «الحوثي» على الأراضى السعودية

لأول مرة.. السعودية تشارك بفريق للمتزلجين في "أولمبياد بكين 22 الشتوية"

لأول مرة.. السعودية تشارك بفريق للمتزلجين في "أولمبياد بكين 22 الشتوية"