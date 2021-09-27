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"الصحة" تدعو للمسارعة في استكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من المتحورات

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"الصحة" تدعو للمسارعة في استكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من المتحورات "الصحة" تدعو للمسارعة في استكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من المتحورات

دعت وزارة الصحة للمسارعة في استكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا؛ للوقاية من المتحورات والحماية من مضاعفات الفيروس بإذن الله، مؤكدةً أهمية الاستفادة من المواعيد المتاحة حاليًا في كل مراكز اللقاحات بمناطق المملكة.

وفي نفس السياق، كانت قد أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 59 حالة مؤكدة، وتعافي 78 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 244 حالة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 546985 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 536028 حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 5 حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8704 حالات "يرحمهم الله جميعاً".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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