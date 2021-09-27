أخبار عاجلة

"الجبير" يستقبل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية -
"الإمارات المركزي" يصدر توجيهات جديدة لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال -
من المستشفى.. نقيب الفنانين الكويتيين: الشاب السعودي بريء -
"إنفاذ" يشرف على 5 مزادات لعقارات بمساحات تتجاوز مليوناً و600 ألف متر مربع -
بينهم المصابين بتليف الكبد والعلاج الكيميائى.. هذه الفئات الأكثر عرضة لخطر مضاعفات كورونا -
غرق شوارع في كاليفورنيا بسبب انفجار خط للمياه -
الاهلي يبحث خوض وديتين قبل مواجهة بطل النيجر -
وكيل النقاز:«لا يوجد عرض رسمي من بيراميدز.. ونبحث عن حل يرضي جميع الأطراف» -
«جوجل كروم» يختبر ميزات جديدة من أجل تسهيل عملية تصفح الإنترنت -
80 فيلم في الدورة الخامسة لـ«الجونة السينمائي» و224 ألف دولار إجمالي الجوائز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"منظومة التجارة" و"الأونسيترال" تستعرضان آفاق التجارة

Print
"منظومة التجارة" و"الأونسيترال" تستعرضان آفاق التجارة السعودية "منظومة التجارة" و"الأونسيترال" تستعرضان آفاق التجارة
خلال ورشة عمل عُقدت في العاصمة النمساوية فيينا لمدة يومين

ترأس وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية، الدكتور ماجد القصبي، اليوم، وفد منظومة التجارة في ورشة العمل التي تنظمها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "الأونسيترال"، التي عُقدت في العاصمة النمساوية فيينا، لمناقشة سياسة التجارة الداخلية والخارجية للمملكة، التي تستمر لمدة يومين.

وتستعرض الورشة، بحضور نائب الوزير الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان المطيري، مساعد وزير التجارة بدر الهداب، وعدد من مسؤولي منظومة التجارة؛ الوضع الراهن للمملكة في التجارة الداخلية والدولية، وآفاق التجارة في السنوات الثلاث المقبلة، لتكون هذه الورشة ركيزة أساسية في تعزيز سياسة منظومة التجارة الهادفة إلى تعزيز التوجه الجديد للدخول إلى قطاعات جديدة والاستفادة من خبرة "الأونسيترال" في سن قوانين التجارة الخارجية وفق أفضل الممارسات.

وتركز المناقشات على استفادة المملكة، ممثلة في منظومة التجارة، من الخبرة العريقة التي تتمتع بها لجنة "الأونسيترال" في مجال صياغة الأنظمة والقوانين التجارية، وتيسير تدفق التجارة للأسواق العالمية، إضافةً إلى تسوية المنازعات التجارية، وممارسات العقود الدولية والممارسات السائدة لتشريعات التجارة، والتجارة الإلكترونية والتحول الرقمي في الخدمات التجارية؛ من أجل تعزيز سياسة التجارة الداخلية والخارجية التي تشرف عليها وزارة التجارة والأجهزة التابعة لها، إضافةً إلى المركز الوطني للتنافسية، من خلال تطوير منظومة التجارة وتحسين بيئة الأعمال وتنافسية المملكة محلياً وعالمياً.

وتأتي هذه الزيارة على ضوء قرار مجلس الوزراء مطلع العام الماضي بالموافقة على مذكرة التعاون بين المملكة ممثلة في المركز الوطني للتنافسية مع الأمم المتحدة ممثلة في مكتب الشؤون القانونية من أجل تهيئة بيئة قانونية مواتية للتجارة والاستثمار الدوليين، إذ تعمل اللجنة منذ ما يزيد على 50 سنة في مواءمة القواعد المتعلقة بممارسة الأعمال التجارية الخارجية ومعالجة التفاوت في القوانين الوطنية التي تنظم التجارة الدولي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"نسيم البحر 13".. انطلاق المناورة السعودية - الباكستانية في كراتشي

"نسيم البحر 13".. انطلاق المناورة السعودية - الباكستانية في كراتشي

الزمالك يطير إلى السعودية غداً لبدء تحدي كأس العالم للأندية

الزمالك يطير إلى السعودية غداً لبدء تحدي كأس العالم للأندية

«عربية النواب» تدين هجمات «الحوثي» على الأراضى السعودية

«عربية النواب» تدين هجمات «الحوثي» على الأراضى السعودية

لأول مرة.. السعودية تشارك بفريق للمتزلجين في "أولمبياد بكين 22 الشتوية"

لأول مرة.. السعودية تشارك بفريق للمتزلجين في "أولمبياد بكين 22 الشتوية"