اليوم آخر موعد لتلقي طلبات الترشيح على مقاعد مجالس إدارات الغرف الصناعية لدورة 2021-2025

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تنتهي المهلة القانونية المحدد من اللجنة القانونية باتحاد الصناعات، اليوم الاثنين، لاستقبال طلبات الأعضاء الراغبين للترشح على مقاعد مجالس إدرات الغرف الصناعية باتحاد الصناعات المصرية لدورة 2021-2025.

وقال مصدر مسؤول باتحاد الصناعات إن اليوم الأخير يشهد دائمًا حضورًا واسعًا من الراغبين في الترشح، موضحًا أنه سيتم استقبال الطلبات حتى الساعة الخامسة، على أن يتم إعلان القوائم وفتح باب أمام تلقي أي اعتراضات أو طعون على المرشحين ولمدة 3 أيام من يوم إعلان القوائم، وإبلاغ المرشحين المطعون عليهم.

وتعد هذه أول انتخابات سيتم إجراؤها وفقا للنظام الانتخابي الجديد الذي تم إقراره بقانون اتحاد الصناعات الجديد ولائحته التنفيذية الصادرة مطلع العام الحالي.

وفتح اتحاد الصناعات في التاسع من سبتمبر الماضي، الباب لاستقبال طلبات الترشيح، ومن المتوقع أن تجري أول غرفة انتخاباتها فى 10 أكتوبر المقبل، وتستمر باقي الغرف تباعًا حتى 17 نوفمبر المقبل لمدة 6 أسابيع، منها أسبوع احتياطى لمواجهة أى ظروف طارئة.

ويقسم القانون الجديد ولائحته التنفيذية العضوية للمنشآت حسب حجم أعمالها إلى منشآت كبيرة، ومنشـــآت متوســـطة، ومنشـــآت صغيرة ومتناهية الصغر، وذلك عند قيدها فى جداول الغرف الصناعية، ويتم تصنيفها وفقا لرأسـمالها المستثمر خلال السنة المالية السابقة، من واقع ميزانية كل منشأة، ليكون القيد بجدول المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر التى يقل رأسمالها المستثمر عن خمسين مليون جنيه، ويقيد بجدول المنشـــآت المتوســـطة المنشـــآت التى يبلغ رأسمالها المستثمر خمسين مليون جنيه، ولا يجاوز مائتى مليون جنيه، ويقيد بجدول المنشـــآت الكبيرة المنشآت التى يزيد رأسمالها المستثمر على مائتى مليون.

وفى حالة المنشآت المقيدة حديثا ولم تمر عليها ميزانية سنة مالية كاملة، يتم قيدها فى الجدول الفرعى المخصص لها وذلك وفقا لرأسمال المنشأة المبين بعقد تأسيسها أو نظامها الأساسي بالنسبة للشركات.