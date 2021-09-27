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«الداخلية» ضبط كمية من العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية بـ صيدلية في الجيزة

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«الداخلية» ضبط كمية من العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية بـ صيدلية في الجيزة «الداخلية» ضبط كمية من العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية بـ صيدلية في الجيزة

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كثفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم إستغلال الأحداث والإتجار في المواد والأدوية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية والمهربة جمركيا، وقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك صيدلية، كائنة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة ببيع وترويج العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية للشباب والنشء الصغار بدون تذكرة طبية بمبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهدافه وتم ضبطه أثناء تواجده بالصيدلية، وبالتفتيش في حضوره تم ضبط كمية من الأقراص المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية ومنشطة ومهربة جمركياً وغير مسجلة ولا يصرح ببيعها للجمهور ومبلغ مالى وهاتف محمول.
بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد بيعها للمواطنين من الشباب والنشء الصغار بدون تذكرة طبية لصرفها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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