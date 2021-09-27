مصرع عامل في انفجار أسطوانة بوتاجاز بسوهاج

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي عامل مصرعه إثر نشوب حريق في حوش منزله نتج عنه انفجار أسطوانة البوتاجاز بدائرة مركز البلينا، اليوم الاثنين.

تلقى اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا بالحادث من مأمور مركز شرطة البلينا، فانتقل اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، وضباط مباحث المديرية، وقوات الحماية المدنية، وسيارات الإطفاء، وجرى السيطرة على الحريق وإخماده، وتبين من المعاينة والفحص، نشوب الحريق في حوش بدائرة مركز البلينا ملحق بمنزل ملك «ثابت. ح. ا»، 50 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، ونتج عن الحريق مصرع مالك المنزل، وتم نقل الجثة للمستشفي المركزي.

ورجحت المعاينة نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية مما أدى إلى إنفجار أسطوانة بوتاجاز، وتحرر بالحريق المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.