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«دراسات إسلامية الإسكندرية» تعقد اجتماعاً لمناقشة استراتيجية التقدم للاعتماد البرامجي (صور)

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«دراسات إسلامية الإسكندرية» تعقد اجتماعاً لمناقشة استراتيجية التقدم للاعتماد البرامجي (صور) «دراسات إسلامية الإسكندرية» تعقد اجتماعاً لمناقشة استراتيجية التقدم للاعتماد البرامجي (صور)

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عقد مجلس وحدة ضمان الجودة في كلية الدراسات الاسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر في الاسكندرية، اجتماعاً برئاسة الدكتورة إيمان الشماع عميد الكلية، وحضور الوكلاء وذلك في اطار الاستعداد من أجل استكمال خطوات التقدم للاعتماد البرامجي.

وتناول الاجتماع، مناقشة الخطة الاستراتيجية للكلية، ومقترحات التحسين، وتوزيع المهام في الخطة الجديدة.

وبدأ الاجتماع بكلمة عميدة الكلية، ورئيس مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة؛ موضحة أن إدارة الكلية تسعى بدأبٍ وجدية لتنفيذ آليات الجودة ومتطلباتها، لتصبح واقعا ملموسا مشاهدا؛ وذلك عبر العديد من الدورات التدريبية، والندوات التثقيفية، وتدعيم كافة الأنشطة، وتجديد شباب الكلية بالنظافة والتجميل، وتوفير كافة المستلزمات بقدر الطاقة، وحل المشكلات التي تواجهنا بطريقة عملية، والتعاون الكامل مع إدارة الجامعة؛ للنهوض بالعملية التعليمية،.ونشر روح المحبة بين منسوبي الكلية.

و تناولت الدكتورة هيام عبدالباسط مدير وحدة ضمان الجودة في الكلية، عددا من النقاط؛ بينها مراجعة تشكيل منسقي البرامج، وتحديث اللجان المنبثقة من وحدة ضمان الجودة، مثل لجنة المراجعة الداخلية، اللجنة الاستشارية، لجنة المعايير، لجنة الأزمات والكوارث، لجنة متابعة الخريجات، وتوزيع مهام الخطة الاستراتيجية بين أعضاء اللجنة، ودراسة مقترحات رؤساء الأقسام بشأن وضع خطة لتطوير أداء أعضاء هيئة التدريس.

حضر الاجتماع فريقُ إعدادِ الخطة الاستراتيجية بالكلية، وعددٌ من رؤساء الأقسام، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

"دراسات اسلامية الاسكندرية" تعقد اجتماعاً بـ"ضمان الجودة" لمناقشة الخطة الاستراتيجية واستكمال خطوات التقدم للاعتماد البرامجي (صور)
"دراسات اسلامية الاسكندرية" تعقد اجتماعاً بـ"ضمان الجودة" لمناقشة الخطة الاستراتيجية واستكمال خطوات التقدم للاعتماد البرامجي (صور)
"دراسات اسلامية الاسكندرية" تعقد اجتماعاً بـ"ضمان الجودة" لمناقشة الخطة الاستراتيجية واستكمال خطوات التقدم للاعتماد البرامجي (صور)
"دراسات اسلامية الاسكندرية" تعقد اجتماعاً بـ"ضمان الجودة" لمناقشة الخطة الاستراتيجية واستكمال خطوات التقدم للاعتماد البرامجي (صور)
"دراسات اسلامية الاسكندرية" تعقد اجتماعاً بـ"ضمان الجودة" لمناقشة الخطة الاستراتيجية واستكمال خطوات التقدم للاعتماد البرامجي (صور)
"دراسات اسلامية الاسكندرية" تعقد اجتماعاً بـ"ضمان الجودة" لمناقشة الخطة الاستراتيجية واستكمال خطوات التقدم للاعتماد البرامجي (صور)
"دراسات اسلامية الاسكندرية" تعقد اجتماعاً بـ"ضمان الجودة" لمناقشة الخطة الاستراتيجية واستكمال خطوات التقدم للاعتماد البرامجي (صور)

المصرى اليوم

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