الخطيب يعرض على موسيماني نجم الإسماعيلي لتأمين الدفاع

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ما زال الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، يرغب في التعاقد مع مدافع جديد خلال الفترة المقبلة لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد على الصعيدين المحلي والإفريقي.

ووفقاً للمعلومات من داخل الأهلي، فإن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني غير مقتنع بنسبة كبيرة بالمدافع المغربي بدر بانون حتى الآن، وعلى الأقل حتى في حال استمراره فإنه يطلب التعاقد مع مادفع جديد.

وطلب بيتسو موسيماني مؤخراً عودة المدافع الشاب محمد عبد المنعم.

وعرض محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي على بيتسو موسيماني التعاقد مع مدافع الإسماعيلي ومنتخب مصر باهر المحمدي، وحال نال المحمدي إعجاب موسيماني سيدخل الأهلي في مفاوضات جديدة مع إدارة ناديه للحصول على توقيعه.