أخبار عاجلة

"الجبير" يستقبل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية -
"الإمارات المركزي" يصدر توجيهات جديدة لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال -
من المستشفى.. نقيب الفنانين الكويتيين: الشاب السعودي بريء -
"إنفاذ" يشرف على 5 مزادات لعقارات بمساحات تتجاوز مليوناً و600 ألف متر مربع -
بينهم المصابين بتليف الكبد والعلاج الكيميائى.. هذه الفئات الأكثر عرضة لخطر مضاعفات كورونا -
غرق شوارع في كاليفورنيا بسبب انفجار خط للمياه -
الاهلي يبحث خوض وديتين قبل مواجهة بطل النيجر -
وكيل النقاز:«لا يوجد عرض رسمي من بيراميدز.. ونبحث عن حل يرضي جميع الأطراف» -
«جوجل كروم» يختبر ميزات جديدة من أجل تسهيل عملية تصفح الإنترنت -
80 فيلم في الدورة الخامسة لـ«الجونة السينمائي» و224 ألف دولار إجمالي الجوائز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

كراوتش: على ليفربول فتح خزائنة لمحمد صلاح وتقديره بشكل أفضل

Print
كراوتش: على ليفربول فتح خزائنة لمحمد صلاح وتقديره بشكل أفضل كراوتش: على ليفربول فتح خزائنة لمحمد صلاح وتقديره بشكل أفضل

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعرب بيتر كراوتش، اللاعب السابق لليفربول، عن اندهاشه من حصول المصري محمد صلاح، نجم الريدز، على تقدير أقل مما يستحقه مع النادي الإنجليزي.

وقال كراوتش، في تصريحات أبرزتها صحيفة «ميرور» البريطانية: «صلاح ظاهرة. إن تييري هنري وسيرجيو أجويرو فقط من وصلا إلى هذا الإنجاز من اللاعبين الأجانب في عدد أقل من المباريات».

وأضاف: «مع ذلك، لا يزال هناك شعور بعدم التقدير تجاه صلاح، ولا يمكنني أن أضع إصبعي على السبب. ربما يرجع ذلك إلى أن الأرقام المذهلة التي يحققها في كل موسم جعلت الأمر طبيعيًا».

وتابع: «إذا قارنا صلاح بفرناندو توريس ولويس سواريز للحظة. سنجد إنهما يحظيان بتقدير أكبر من قبل الجمهور، رغم أن مو لديه أرقام تفوقهما بسهولة».

وذكرت صحيفة "ميرور" أن صلاح أبدى رغبته في الحصول على راتب شهري يبلغ 500 ألف إسترليني في العقد الجديد، ما سيضعه في نفس فئة الرواتب مع كريستيانو رونالدو، صاحب أعلى رواتب في الدوري الإنجليزي الممتاز حاليًا وعلى ليفربول أن يفتح خزائنه للنجم المصري.

وواصل كرواتش: "الأولوية الآن التأكد من موافقة صلاح على إبرام عقد جديد. إنه أفضل توقيع يمكن أن يحصل عليه ليفربول. إن الجميع انتهى، وبات صلاح الصفقة الأكبر".

وأكمل: "أنا منحاز لصلاح بالطبع، لكن المهاجمين يستحقون المال. إن مو من يقود ليفربول للفوز في المباريات".

واختتم: "أفضل شيء يمكن أن يفعله صلاح أن يوقع عقدًا لمدة خمس سنوات، لتأمين نفسه مدى الحياة ويصبح أسطورة في النادي".

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
برنامج تاهيلي لعبد الرحمن مجدي فى الأسماعيلي

برنامج تاهيلي لعبد الرحمن مجدي فى الأسماعيلي

نجم الوداد يصل القاهرة خلال ساعات لإنهاء انتقاله إلى بيراميدز

نجم الوداد يصل القاهرة خلال ساعات لإنهاء انتقاله إلى بيراميدز

مواجهة تحبس الأنفاس.. 5 معارك ثنائية تشعل صراع ليفربول ومانشستر سيتي

مواجهة تحبس الأنفاس.. 5 معارك ثنائية تشعل صراع ليفربول ومانشستر سيتي

قد يسبب كوارث.. تعرف على الدول المتضررة من إعصار شاهين (بث مباشر)

قد يسبب كوارث.. تعرف على الدول المتضررة من إعصار شاهين (بث مباشر)