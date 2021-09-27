كراوتش: على ليفربول فتح خزائنة لمحمد صلاح وتقديره بشكل أفضل

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أعرب بيتر كراوتش، اللاعب السابق لليفربول، عن اندهاشه من حصول المصري محمد صلاح، نجم الريدز، على تقدير أقل مما يستحقه مع النادي الإنجليزي.

وقال كراوتش، في تصريحات أبرزتها صحيفة «ميرور» البريطانية: «صلاح ظاهرة. إن تييري هنري وسيرجيو أجويرو فقط من وصلا إلى هذا الإنجاز من اللاعبين الأجانب في عدد أقل من المباريات».

وأضاف: «مع ذلك، لا يزال هناك شعور بعدم التقدير تجاه صلاح، ولا يمكنني أن أضع إصبعي على السبب. ربما يرجع ذلك إلى أن الأرقام المذهلة التي يحققها في كل موسم جعلت الأمر طبيعيًا».

وتابع: «إذا قارنا صلاح بفرناندو توريس ولويس سواريز للحظة. سنجد إنهما يحظيان بتقدير أكبر من قبل الجمهور، رغم أن مو لديه أرقام تفوقهما بسهولة».

وذكرت صحيفة "ميرور" أن صلاح أبدى رغبته في الحصول على راتب شهري يبلغ 500 ألف إسترليني في العقد الجديد، ما سيضعه في نفس فئة الرواتب مع كريستيانو رونالدو، صاحب أعلى رواتب في الدوري الإنجليزي الممتاز حاليًا وعلى ليفربول أن يفتح خزائنه للنجم المصري.

وواصل كرواتش: "الأولوية الآن التأكد من موافقة صلاح على إبرام عقد جديد. إنه أفضل توقيع يمكن أن يحصل عليه ليفربول. إن الجميع انتهى، وبات صلاح الصفقة الأكبر".

وأكمل: "أنا منحاز لصلاح بالطبع، لكن المهاجمين يستحقون المال. إن مو من يقود ليفربول للفوز في المباريات".

واختتم: "أفضل شيء يمكن أن يفعله صلاح أن يوقع عقدًا لمدة خمس سنوات، لتأمين نفسه مدى الحياة ويصبح أسطورة في النادي".