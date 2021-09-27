استعدادًا للعام الدراسي الجديد.. وكيل «تعليم دمياط» يناقش العجز والزيادة في المواد الدراسية

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قال عادل عثمان، وكيل وزارة التعليم بدمياط، الاثنين، إنه هناك خطة للتعامل مع معدلات العجز والزيادة في المواد الدراسية لضمان تحقيق عملية تعليمية متميزة يسودها الانضباط والالتزام.

وأشار في تصريحات صحفية، الاثنين، أنه اجتمع اليوم مع موجهي عموم المواد الدراسية ومسؤولي التناسيق بقاعة التدريب بديوان عام المديرية بحضور عبدالرازق الزيني وكيل المديرية ويحيى توما مدير عام الشؤون التنفيذية وباهر رزق مدير إدارة التوجيه الفني، لافتًا إلى أن الاجتماع تناول استعدادات تعليم دمياط لانطلاق العام الدراسي الجديد ومتابعة إجراءات العجز والزيادة في كل مادة دراسية وسبل مواجهة العجز في بعض الإدارات التعليمية.

حيث تم توجيه المعلمبن الموجهين العموم بالالتزام بمعدلات العجز والزيادة في هيئات التدريس بكل مدارس المحافظة والتطبيق الكامل للقرار الوزاري رقم ٢٠٢ والخاص بإجراءات ندب ونقل المعلمين مع اتباع معدلات العجز والزيادة في المواد الدراسية لضمان تحقيق عملية تعليمية متميزة يسودها الانضباط والالتزام وذلك وفق القواعد والقوانين الوزارية المنظمة للعمل مع تجهيز وإعداد ملف خاص بالحالات الصحية والإنسانية لبعض المعلمين الراغبين في الندب والنقل والمدعمة بالمستندات الرسمية وعرضها على السلطة المختصة.

ووجه «عثمان» الحضور بمتابعة الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكليف هيئات تدريس للعمل بالتطوع بالمدارس التي بها عجز، مشيرًا إلى أهمية قيام الموجه العام (بالتعاون مع زملائه الموجهين والمعلمين) بتحديد احتياجات تخصصه في جميع المدارس.

واختتم وكيل الوزارة الاجتماع بالتأكيد بالالتزام بالدقة والمصداقية المهنية والشفافية وتقدير المسؤولية في العمل خلال تجهيز نشرات النقل داخل الإدارات التعليمية والتحلي بالجدية والالتزام خلال المرحلة الاستعدادية الخاصة بالسنة الدراسية الجديدة.