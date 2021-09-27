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أمين عام «النواب» يستقبل وفد عموم أمناء البرلمانات العربية

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أمين عام «النواب» يستقبل وفد عموم أمناء البرلمانات العربية أمين عام «النواب» يستقبل وفد عموم أمناء البرلمانات العربية

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استقبل المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب في مكتبه ظهر اليوم، المستشار كامل شعراوي، أمين عام البرلمان العربي وعدداً من أمناء عموم البرلمانات العربية.

ورحب «مناع» بأمين عام البرلمان العربي وأمناء عموم البرلمانات العربية، في رحاب مجلس النواب المصري، مؤكداً على الدور الحيوي الذي تقوم به البرلمانات العربية في تنسيق الجهود والمواقف العربية في إطار الدبلوماسية البرلمانية العربية، من أجل خدمة القضايا العربية في مختلف المحافل البرلمانية الدولية.

خلال اللقاء، أكد المستشار أحمد مناع على أهمية تعزيز التعاون البرلماني العربي، وتبادل الخبرات التشريعية والبرلمانية بين البرلمانات العربية، من أجل دعم وتعزيز العمل البرلماني العربي المُشترك.

وحرص وفد البرلمانات العربية على عمل جولة في أروقة مجلس النواب المصري، والتقاط الصور التذكارية بالغرف والقطع الأثرية التاريخية التي يضمها مبنى مجلس النواب.

جدير بالذكر، أن هذا اللقاء يأتي على هامش انطلاق أعمال برنامج البرلمان العربي التمكيني بمشاركة عدداً من أمناء عموم البرلمانات العربية.

المصرى اليوم

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