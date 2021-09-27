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«عامل» يعتدي على جارته بـ سلاح أبيض ووفاة جنينها.. تعرف على التفاصيل

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«عامل» يعتدي على جارته بـ سلاح أبيض ووفاة جنينها.. تعرف على التفاصيل «عامل» يعتدي على جارته بـ سلاح أبيض ووفاة جنينها.. تعرف على التفاصيل

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أمرت نيابة أكتوبر، اليوم الاثنين، بحبس «عامل»، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاعتداء على جارته ربة منزل بسلاح أبيض خلال سرقة شقتها، ما أسفر عن وفاة جنينها.

وجاء بالتحقيقات أن المجني عليها اكتشفت تواجد المتهم بشقتها لسرقتها، ما دفعه للتعدي عليها، وفقدت جنينها إثر ضربها بالركلات و«مطواة».

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغًا يفيد نقل ربة منزل إلى مستشفى خاص مصابة باعتداء بسلاح أبيض، ما أسفر عن وفاة جنينها.

وتبينّ أن «عامل» حاول سرقة شقة المجني عليها وعندما اكتشفت محاولته سرقتها اعتدى عليها بسلاح أبيض وفر هاربًا.

وتمكنت أجهزة الأمن من تحديد هوية المتهم، وتبينّ أنه «عامل» يقيم بذات العقار محل الواقعة وبضبطه اعترف بارتكاب جريمته.

المصرى اليوم

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