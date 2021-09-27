«خناقة» بين غادة إبراهيم وإيناس الدغيدي بمهرجان الإسكندرية (تفاصيل)

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

حضرت الفنانة غادة ابراهيم ندوة المخرج على بدرخان ضمن فعاليات مهرجان الاسكندرية السينمائي في دورته الـ٣٧، حيث يعتبر حضورها المهرجان أول ظهور لها بعد أزمة غيابها لسنوات بسبب سجنها.

وهاجمت «غادة» خلال الندوة المخرجة ايناس الدغيدي والفنانة إلهام شاهين نتيجة عدم تركهما مساحة للحضور في مناقشة الندوة قائلا:«ده مش برنامج شيخ الحارة يا إيناس.. سيبي مساحة للصحفيين والناس يناقشه ندوة التكريم».

وانطلقت فعاليات الدورة الـ٣٧ من مهرجان الاسكندرية السينمائي لأفلام البحر المتوسط بحضور وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم ومحافظ الاسكندرية محمد الشريف والدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزيرة الثقافة والفنانين خالد الصاوي واحمد وفيق وكريم قاسم المقام بأحد الفنادق بمدينة الإسكندرية.



ويقام مهرجان الاسكندرية السينمائي تحت شعار «السينما من أجل الحياة»، داخل أحد الفنادق الكبرى بالإسكندرية للمرة الأولى في تاريخ المهرجان، وتستمر فعاليات المهرجان في الفترة حتى 30 سبتمبر الجارى.