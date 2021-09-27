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أول فوج من العمالة المصرية يصل ليبيا الخميس المقبل

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أول فوج من العمالة المصرية يصل ليبيا الخميس المقبل أول فوج من العمالة المصرية يصل ليبيا الخميس المقبل

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كشف وزير العمل في حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، على العابد، عن موعد وصول أول فوج من العمالة المصرية إلى البلاد، مشيرا في تصريحات له نقلها المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا على «فيسبوك» إلى أن أول فوج من العمالة المصرية سيصل من مطار القاهرة الدولي إلى مطار معيتيقة الخميس المقبل لافتا إلى أن رحلة الطيران ستنقل مجموعة من العمالة المصرية، بالإضافة إلى وفد من وزارة القوى العاملة المصرية متمثل بالفريق الفني للربط الإلكتروني، والذي من المقرر أن يجتمع مع الفريق الفني بوزارة العمل الليبية لوضع أساسات الربط وضوابط العملية النهائية وإطلاق المنصات الإلكترونية للقوى العاملة.

ولفت وزير العمل الليبي إلى أن الربط الإلكتروني يقدم تسهيلات لحصر أماكن عمل العمالة الوافدة، ومنع استغلالهم من الجهات الأخرى أو الهجرة غير الشرعية، موضحا أن هذه التقنية تعد«رسالة لبعض الدول القادمة منها هذه العمالة بأن ليبيا دولة منظمة في التعامل مع العمالة الوافدة، مؤكدا تحمل بلاده المسؤولية القانونية لأي عامل وافد يقوم بالتسجيل في هذه المنظومة الإلكترونية .

وكانت وزارة العمل الليبية قد أطلقت في أول الشهر الجاري منصة «وافد» الإلكترونية، لتسجيل وإدارة العمالة الوافدة في ليبيا، وذلك على هامش افتتاح ورشة عمل حول دراسة وتقييم سوق العمل الليبي، وأعلن وزير العمل الليبي أن بلاده في حاجة إلى مليون عامل مصري على الأقل خلال الفترة الحالية.

وفى وقت سابق وعد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، بتسهيل عملية إدخال العمالة والمعدات المصرية إلى ليبيا «بسرعة قياسية، وفقا للوسط الليبية.

المصرى اليوم

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